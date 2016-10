Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunginvaltuutettu haluaa nähdä salaisiksi määriteltyjä asiakirjoja — Kouvola ei pyyntöön suostu Kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu Vesa Vainio aikoo valittaa hallinto-oikeuteen. Syy valitukseen on se, ettei hän saanut nähtäväkseen tilaliikelaitoksen vuokrasopimuksia vuodesta 2009 alkaen. — Katson tämän asian peräseinään asti. Kaupunki perustelee päätöstään muun muassa sillä, että vuokrasopimuksissa on salassa pidettäviä tietoja. Niitä ovat esimerkiksi vuokralaisen henkilötietoihin liittyvät asiat. Lisäksi kaupunki huomauttaa, ettei valtuustossa ole vireillä asioita, joihin vuokrasopimukset liittyisivät. Vainio perustelee pyyntöään ”valtuutetun töiden hoitamisella”. Hän ei ole kuitenkaan selvittänyt, miksi osittain salassa pidettäviä tietoja sisältävät vuokrasopimukset ovat tarpeellisia valtuutetun tehtävien hoitamisessa. Vainio vetoaa myös luottamushenkilön tietojensaantioikeuteen, joka lain mukaan on tavallista kuntalaista laajempi. Kuntapoliitikko epäilee, ettei kaupunki ole vuosien saatossa korottanut vuokria. — Yritän haarukoida, kuinka paljon kaupunki on laiminlyöntiensä takia menettänyt rahaa. On myös asioita, jotka eivät täsmää niin, että lakia olisi noudatettu. Tässä vaiheessa Vainio ei kerro epäilyksistään tämän tarkemmin. Vainio on aiemminkin valittanut kaupungin päätöksestä aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Marraskuussa 2012 hän pyysi kaupungilta nähtäväkseen muun muassa kaikki puurakentamiseen liittyvän Woodinno-hankkeen projektiryhmän ja ohjausryhmän pöytäkirjat liitteineen. Hänelle toimitettiin vain se aineisto, jonka ei katsottu sisältävän yrityssalaisuuksia. Korkein hallinto-oikeus linjasi, ettei kaupungin tarvinnut luovuttaa Vainiolle hankkeen asiakirjoja. Oikeuden mielestä ei ilmennyt, että asiakirjapyynnön esittämisen aikaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen tai sen elinkeinojaoston käsittelyssä olisi ollut hankkeeseen liittyviä asioita, joiden käsittelyssä asiakirjat olisivat olleet tarpeellisia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/03/Kaupunginvaltuutettu%20haluaa%20n%C3%A4hd%C3%A4%20salaisiksi%20m%C3%A4%C3%A4riteltyj%C3%A4%20asiakirjoja%20%E2%80%94%20Kouvola%20ei%20pyynt%C3%B6%C3%B6n%20suostu/2016221328923/4