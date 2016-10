Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvojen Kaunisto: Todellinen huippu-urheilija on harvoin tyytyväinen Keskiviikkona alkavaan Korisliigaan valmistautuva Kouvojen Ville Kaunisto heittäytyi rohkeasti mukaan Kouvolan Sanomien urheilutoimituksen sana-assosiaatioleikkiin. Hallitsevan mestarijoukkueen sanavalmis kapteeni kertoo seuraavassa paperilehden jutusta lyhennetyssä versiossa, mitä hänelle tulee mieleen sanoista mestaruuskrapula, Susijengi, Kouvola ja uran lopettaminen. Juttu julkaistaan kokonaisuudessaan tiistain Kouvolan Sanomissa. Mestaruuskrapula — Urbaanilegenda. Todellinen huippu-urheilija on harvoin tyytyväinen, sillä hän haluaa kehittyä ja voittaa vain enemmän ja uudelleen. Kouvojen joukkueen uudelleenrakentaminen tulevalle kaudelle tosin vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Susijengi — Oli poikkeuksellinen kokemus edustaa omaa maata huipputasolla. Se toi lisää virtaa omaan koripalloiluun ja pienen ”ehkä vielä” -mahdollisuuden tulevaisuuteen. Kouvola, betonihelvetti — Kouvola on minun upea kotikaupunki. Jälkimmäinen ei ole minulle tuttu. Uran lopettaminen — Yksi unelma on lopettaa koripalloura Kouvojen paidassa. Tässä ammatissa työsuhde on periaatteessa katkolla joka pelissä, joten olen vain kiitollinen, että olen saanut pelata koripalloa ammatikseni näinkin kauan. Minusta tulee isona... — Vanha ja viisas. Lue koko uutinen:

