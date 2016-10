Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen Airi Majuri ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi — yleisöäänestys käynnissä Kouvolan Ikäasemalla vaikuttava Airi Majuri on ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi. Majuri on ollut vapaaehtoisena Ikäasemalla sen perustamisesta lähtien eli kymmenen ja puoli vuotta. Hän on vetänyt jumppia ja ollut seurakunnan päivinä vastaanottamassa kävijöitä. Kouvolan kuntaliitoksen jälkeen hän on toiminut myös saattajapalvelussa, joka muun muassa auttaa ikääntyneitä henkilöitä kodistaan lääkäriin. Vuodesta 2014 Majuri on lisäksi toiminut Ikäaseman seniorikuntosalin vertaisohjaajana. Kuka tahansa sai ehdottaa henkilöä Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi. Voittaja valitaan yleisöäänestyksellä, johon voi osallistua osoitteessa täällä. Ehdolla on kaikkiaan 82 henkilöä yhteensä 37 paikkakunnalta. Äänestysaikaa on lokakuun loppuun. Äänestyksen päätyttyä raati valitsee palkittavan kymmenen eniten ääniä saaneen ehdokkaan joukosta. Palkinto luovutetaan Vapaaehtoistoiminnan messuilla Helsingissä 3. joulukuuta. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä. Vuoden vapaaehtoinen palkitaan nyt kolmatta kertaa. — Suomessa tehdään enemmän vapaaehtoistyötä ja annetaan enemmän vertaistukea kuin useimmissa muissa maailman valtioissa. Vapaaehtoisena tehty työ on edelleen aliarvostettua ja sen merkitys niin tekijälle, vapaaehtoistyön kohteelle kuin koko yhteiskunnalle on monilta osin tunnistamatta. Palkinto luotiin lisäämään vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta, sanoo Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anitta Raitanen tiedotteessa. Kaikkien ehdokkaiden esittelyt Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/03/Kouvolalainen%20Airi%20Majuri%20ehdolla%20Vuoden%20vapaaehtoiseksi%20%E2%80%94%20yleis%C3%B6%C3%A4%C3%A4nestys%20k%C3%A4ynniss%C3%A4/2016521329678/4