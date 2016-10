Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kymijoella on tänä vuonna kuollut 15 henkeä — määrä nousi rajusti viime vuodesta Kymijoen vesistössä sattuneissa vesiliikenneonnettomuuksissa on tämän vuoden tammi—elokuun aikana kuollut jo 15 henkilöä. Määrä on suuri, sillä viime vuoden vastaavana ajankohtana kuolleita oli vain kolme. Koko Suomen sisävesialueilla on kuollut alkuvuonna 34 henkilöä. — Viime vuoteen verrattuna sisävesialueilla menehtyneiden määrä on kaksinkertaistunut. Erityisen synkiltä tilastot näyttävät Kymijoen vesistön osalta, sanoo liikennevirasto Trafin yksikönpäällikkö Ville Räisänen tiedotteessa. Kymijoen vesistö on yksi Suomen suurimmista. Järvistä siihen kuuluvat muun muassa Päijänne, Keitele ja Puula. Merialueilla menehtyi kuusi henkilöä tammi—elokuussa. Määrä väheni kahdella viime vuodesta. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien pääsyy vesillä on jo vuosien ajan ollut pienen veneen kaatuminen tai kallistuma, jonka vuoksi henkilö on joutunut veteen eikä ole kyennyt pelastautumaan. Poikkeuksellisesti tänä vuonna useita ihmisiä on kuollut törmäyksissä toisiin veneisiin tai kiinteisiin rakenteisiin. Trafi muistuttaa, että väistämissäännöt ja muut vesiliikennesäännöt tulee hallita. — Yksinkertaisilla keinoilla olisi voitu säästää useita henkiä. Pelastusliivit päälle, moottorin hätäkatkaisin käyttöön eikä oteta turhia riskejä. Ensisijaisesti toki pyritään välttämään veteen joutumista eli ei seisota siinä kiikkerässä pienessä veneessä. Suurimman osan menehtyneistä olisivat pelastaneet päälle oikein puetut pelastusliivit, Räisänen toteaa. Lue koko uutinen:

