Kouvolan Sanomat: Muistojen polku ei ole suora tie — Tirva-aiheinen näyttely avautuu Kustaan galleriassa Kustaan galleriassa Valkealassa avautuu tiistaina Valkealan Tirvan kylälle omistettu näyttely. Muistojen tiellä 135 vuotta -näyttelyssä on esillä myllykoskelaisen Kirsti Ijäksen öljy- ja pastellivärimaalauksia ja kuusankoskelaisen Ulla Maria Hoikkalan valokuvia. Ijästä ja Hoikkalaa yhdistävät tirvalaiset juuret ja sukulaisuus. — Olemme Kirstin kanssa serkuksia. Meidän äidit olivat sisaruksia, Hoikkala kertoo. Näyttelyn nimessä esiintyvä luku 135 on arvotuksellinen. Serkukset suostuvat kertomaan sen verran, että se on heidän yhteenlaskettu ikänsä. Kirsti Ijäs on maalannut näyttelyyn noin 15 Tirva-aiheista työtä. Maalaaminen on aina ollut Anjalankosken taideseuran sihteerinä toimivalle Ijäkselle harrastus ja ”toinen elämä”. — Se on tapa rentoutua ja irrotella. Ulla Maria Hoikkala tuo näyttelyyn valokuviaan. Hän on aina tykännyt rikkoa rajoja ja kokeilla uusia tekniikoita. Yhdessä kuvassa on Tirvan kirkko, joka edustaa sekä Hoikkalalle että Ijäkselle suvun vihki- ja kastekirkkoa. — Sekä valokuvien että maalausten taakse kätkeytyy lukuisia tarinoita, Hoikkala sanoo. Muistojen tiellä -näyttelyssä on Hoikkalan mukaan kyse ennen kaikkea mielikuvista ja mielleyhtymistä. Muistojen polku ei ole hänelle suora tie. — Välillä joudutaan menemään kaksisuuntaisia katuja, välillä tulee vastaan liikenneympyrä ja pieniä metsäpolkuja. Muistojen tie on kuin helminauha, se polveilee, muuttuu ja kasvaa, Hoikkala kuvailee. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

