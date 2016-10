Uutinen

Kouvolan Sanomat: Oma riista -palvelu on uusi apu hirvimetsälle Ensimmäistä kertaa tänä syksynä käytössä oleva Oma riista-palvelu on otettu metsästäjien keskuudessa hyvin vastaan. Metsästysseurat voivat nyt ilmoittaa saadut hirvisaaliit ja hirvihavainnot internetin kautta. Joissakin seuroissa ilmoitus on tehty kännykällä suoraan kaatuneen hirven ääreltä. Saarento-Jokelan riistamiesten jahtipäällikkö Rene Sahanen käyttää mieluummin tietokonetta. — Kännykän näyttö on niin pieni, että olen tehnyt ilmoituksen päivän jälkeen tietokoneella. Perinteet ovat Saarento-Jokelan riistamiesten keskuudessa arvossaan. Kaatoryypyt metsässä ovat kuitenkin historiaa. — Metsässä ei kukaan ota mitään. Sen jälkeen se on jokaisen oma asia, Sahanen linjaa. Saarennonväylän varrella olevalle tukikohdalle, laavulle, kaavaillaan jo kuluvalle kuukaudelle hirvipeijaisia. Maanomistajien ja metsästäjien yhteinen juhla on odotettu. — Viimeksi lautasia oli varattu puolensataa, mutta niitä piti hakea lisää, Sahanen sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/03/Oma%20riista%20-palvelu%20on%20uusi%20apu%20hirvimets%C3%A4lle/2016221329070/4