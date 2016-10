Uutinen

Kouvolan Sanomat: Opiskelijajärjestöt: Xamkin leikkaukset eivät saa heikentää opetuksen laatua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat huolissaan opetuksen laadun säilymisestä Xamkin aloittaessa koko konsertin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Maanantaina julkaisemassaan kannanotossa opiskelijajärjestöt ilmaisevat olevansa pettyneitä muun muassa siihen, että korkeakoulun johto ei ole viime aikoina laittanut päätöksenteossa opiskelijoita etusijalle. — Erityisesti lähiopetuksen vähentyminen ja opetuksen laadun heikentyminen on koettu opiskelijoiden keskuudessa negatiivisessa valossa. Leikkaukset tulevat näkymään kaikessa tulevan korkeakoulun toiminnassa, opetuksessa, opetuksen laadussa ja tukipalveluissa, kannanotossa todetaan. Opiskelijat ovat lisäksi huolissaan siitä, että leikkausten myötä Xamkin kilpailukyky korkeakoulujen keskuudessa heikkenee huomattavasti. — Suunniteltu opettajien opetusresurssin leikkaus opintopistettä kohden 24 tunnista 22 tuntiin on väärin. Opettajan tulee siis toteuttaa sama määrä opetusta pienemmässä ajassa suuremmalle määrälle opiskelijoita. Leikkaus johtaa oletettavasti suoraan ryhmäkokojen kasvamiseen, mikä on jo nykyisillä ryhmien opiskelijamäärillä koettu ongelmalliseksi, tilaresurssien tullessa vastaan. Lisäksi jatkuvat negatiiviset uutiset vaikuttavat välittömästi opettajien ja koko henkilöstön ilmapiiriin. — Huolestunut ja väsynyt ilmapiiri näkyy ja heijastuu jo nyt opiskelijoihin näkyen opetuksen laadussa. Opiskelijat ovat huolissaan myös opettajien motivaatiosta, jatkuvan irtisanomisen pelon keskellä, kannanotossa kirjoitetaan. Uusi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Opiskelijakunta Kaakko, aloittaa ensi vuoden alussa, kun Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat yhdistyvät korkeakoulujen fuusion yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/03/Opiskelijaj%C3%A4rjest%C3%B6t%3A%20Xamkin%20leikkaukset%20eiv%C3%A4t%20saa%20heikent%C3%A4%C3%A4%20opetuksen%20laatua/2016521332724/4