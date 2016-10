Uutinen

Kouvolan Sanomat: UPM:n Kymin tehtaalle haetaan sellu- ja paperiammattilaisia koulutukseen Tulevaisuuden sellu- ja paperiammattilaisten koulutusohjelma jatkuu UPM:n Kymin ja Kaukaan tehtailla. Haku uuteen maaliskuussa 2017 alkavaan koulutusohjelmaan käynnistyy tänään 3. lokakuuta. Vastaava aikaisempi 2014 alkanut sellu- ja paperiammattilaisten koulutusohjelma päättyi tämän vuoden keväänä. Lähes kaikkien tuolloin ohjelmaan osallistuneiden työskentely jatkuu tehtailla edelleen. — UPM:llä on Kaakkois-Suomessa tarve löytää uusia ammattilaisia sellu- ja paperitehtailla lähivuosina eläköityvän henkilöstön tilalle. Työntekijä- ja esimiestehtäviin suunnatut koulutusohjelmat ovat osoittautuneet hyviksi kanaviksi uuden väen koulutukseen. Positiivista on, että tähän mennessä valmistuneet ovat työllistyneet hyvin Kymin ja Kaukaan tehtaille, kertoo henkilöstöpäällikkö Kai Latvala tiedotteessa. Edellisessä koulutuksessa oli mukana yhteensä noin 40 henkilöä ja parhaillaan meneillään olevassa esimieskoulutuksessa on yhteensä 6 henkilöä. Nyt haettavana olevat koulutuspaikat ovat tuotannon ja kunnossapidon työntekijätehtäviin Kymin sellu- ja paperitehtaalla ja Kaukaan sellutehtaalla. Oppisopimusohjelmana toteutettava koulutus on kaksivuotinen ja koulutuspaikkoja on yhteensä noin 25. Koulutusohjelma koostuu pääosin käytännön työssäoppimisesta, johon sisältyy lähiopetusjaksoja. Koulutuksessa mukana olevat valmistuvat paperiteollisuuden ammattitutkintoon. Lue koko uutinen:

