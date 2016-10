Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ulkoministeriö ulkoistaa viisumihakemusten vastaanottoa — päätöksiä tehdään Kouvolassa Ulkoministeriö on ulkoistanut muun muassa Venäjän ja Ukrainan viisumihakemusten vastaanoton kansainväliselle yhtiölle VFS Globalille. Pääsyynä on säästö. — Ei ole kustannustehokasta käsitellä viisumihakemuksia ulkomailla oman väen voimin, sanoo maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksen päällikkö Tito Gronow. Kouvolassa toimivan palvelukeskuksen kaksi työntekijää osallistuu ulkoistusprojektiin. Siinä sovitaan esimerkiksi Ison-Britannian VFS:n työntekijöiden kanssa siitä, miten Suomeen haluavien kolmannen maan kansalaisten viisumihakemuksia vastaanotetaan. Kyse on esimerkiksi intialaisista tai kiinalaisista opiskelijoista. — Lontoon jälkeen ulkoministeriö ulkoistaa Kairon viisumihakemusten vastaanoton. Ulkoistusta jatketaan ensi vuonna. Gronowin mukaan Lontoon ja Kairon hakemuksia ei ainakaan vielä käsitellä Kouvolassa. VFS:n työntekijät ottavat vastaan viisumihakemukset ja varmistavat, että kaikista tarvittavista asiakirjoista on kopiot. Päätös viisumin myöntämisestä tehdään Gronowin mukaan Suomessa. — VFS tekee jo vastaavaa työtä Venäjällä, ja lähettää asiakirjat sähköisesti Kouvolaan. Sen jälkeen kun Kouvolassa on tehty päätösluonnos, se vahvistetaan esimerkiksi Pietarin konsulaatissa. Konsulaatissa tulostetaan varsinainen viisumitarra ja kiinnitetään hakijan passiin. VFS Global toimittaa passin viisumeineen hakijalle. Maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksesta tuli elokuussa virallisesti ulkoministeriön yksikkö. Sitä ennen toimipisteen nimi oli viisumipalvelukeskus. Keskuksen toiminta alkoi kokeiluna elokuussa 2012, ja ulkoministeriö vakinaisti sen keväällä 2013. — Kouvolan yksikön toiminta on kustannustehokasta, koska käsittelemme yhdessä toimipisteessä lähes kaikki Venäjällä ja Ukrainassa jätetyt hakemukset. Hakemusten määrä on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina. Gronowin mukaan pääsyy on ruplan kurssin raju heilahtelu Ukrainan kriisin jälkeen. Lisäksi Suomi myöntää entistä enemmän viisumeja, joiden voimassaoloaika on kaksi tai jopa kolme vuotta. Lue koko uutinen:

