Kouvolan Sanomat: Valvira: Nuuskan matkustajatuonti väheni lähes neljänneksen edellisvuodesta Nuuskan matkustajatuonti väheni 22 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Valviran selvityksen mukaan elokuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana suomalaiset toivat Suomeen 7,4 miljoonaa rasiaa nuuskaa. Valviran selvityksen mukaan myös tupakkaa tuotiin Suomeen edellisvuotta vähemmän. Vuoden aikana matkailijat toivat mukanaan 514 miljoonaa savuketta, eli 14 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuona. Suomalaisten tupakan ja nuuskan matkustajatuontia on selvitetty TNS Gallupin tekemien haastattelujen perusteella. Seurantaa on tehty nyt kymmenen vuotta. Matkailijoiden Suomeen tuomasta tupakasta haettiin Venäjältä 22 prosenttia, eli 113 miljoonaa savuketta. 21 prosenttia savukkeista haettiin Virosta ja 32 prosenttia laivalta. Valviran mukaan matkustajatuonti väheni kaikista kolmesta viime vuoden aikana. Selvityksessä 60 prosenttia matkustajista ilmoitti tuovansa tupakan omaan käyttöön, 29 prosenttia jonkun muun käyttöön ja 11 prosenttia jakoi sen savukkeet jonkun muun kanssa. Siltä osin jakauma on säilynyt käytännössä ennallaan. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla, joita tehtiin viikottain. Vuoden aikana haastatteluja tehtiin yli 26 000. Lue koko uutinen:

