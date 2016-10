Uutinen

Kouvolan Sanomat: Brittien X Factorissa kisaava Saara Aalto konsertoi Kouvolan keskuskirkossa Brittien X factor-kilpailussa mukana oleva Saara Aalto esiintyy Kouvolassa joulukuussa. Konserttipaikkana on Keskuskirkko. Saara Aalto X-mastunnelmissa -konsertin lippujen myynti alkaa lähipäivinä. Kouvolan keskuskirkkoon mahtuu noin 800 kuulijaa. — Olemme erittäin iloisia,että saimme sovittua Saaran esiintymisen Kouvolaan. Saaran konserttia on toivottu meiltä paljon, kertoo konsertin järjestäjän Mertaranta & Silén Production Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Silén. Konsertti on perjantaina 16. joulukuuta kello 19. Liput maksavat 40 euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/04/Brittien%20X%20Factorissa%20kisaava%20Saara%20Aalto%20konsertoi%20Kouvolan%20keskuskirkossa%20/2016221335746/4