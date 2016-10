Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eila Karhun mammutit kertovat maailmasta, jota ei enää ole Kouvola-talon Poikilo-galleriassa on parhaillaan esillä näyttely, joka kertoo mammuttien maanpäällisestä elämästä ja niistä syistä, joiden vuoksi nämä valtavat eläimet keskuudestamme katosivat. Asialla on helsinkiläinen Eila Karhu. Hän on maalannut 16 mammuttiaiheista öljy- ja akryylivärimaalausta, joissa voi nähdä mammutin koko elämän: lapsuuden, laumassa olemisen, aroilla laiduntamisen, keskinäiset kamppailut ja vaaran paikat. Yhteen teokseen on ikuistettu vuonna 1977 Siperiasta löydetty villamammutin poikanen Dima. Kokonaisuus esittelee nostalgisesti maailman, jonka ihminen menetti mammutin mukana. Mammutti oli norsun kokoinen tai suurempi eläin, joka eli maapallolla jääkausien aikana — ja eläisi ehkä vieläkin, ellei sitä olisi ryöstömetsästetty sukupuuttoon joitakin tuhansia vuosia sitten. Katoon vaikuttivat ihmisen lisäksi myös ilmaston ja kasvillisuuden muutokset. Myös suomalaisten esi-isät metsästivät mitä todennäköisimmin mammutteja nykyisen Venäjän alueella. Suomestakin on löydetty mammuttien luita, viimeksi vuonna 2005 Helsingistä. Kouvolan seudulta löydöksiä ei ole tehty. — Vielä, Karhu sanoo. Hän muistuttaa, että löydökset ovat mahdollisia aina, kun maata kaivetaan esimerkiksi rakennustyömaalla. Katse menneisyydestä -näyttely Kouvolan taidemuseon Poikilo-galleriassa (Varuskuntakatu 11) 30.10. asti. Vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

