Uutinen

Kouvolan Sanomat: Junioritiistai: Tirvan tunnelmasta tanssisalin sykkeeseen Tanssi on kilpaurheiluna fyysisesti, teknisesti ja henkisesti vaativa laji. Enni Nordberg ja Akseli Sani eivät taivu kovan haasteen edessä, vaan hiovat yhdessä päämäärätietoisesti askeleitaan kohti ensimmäisiä ja niitä seuraavia kilpatansseja. Alkumetreillä oleva tanssiura sai kaivattua lisätempoa ylleen, kun kymmenvuotiaat Sani ja Nordberg löysivät toisensa Tirvan tanssilavalla. Tai oikeammin Sani löysi Nordbergin ja Kouvolan Terpsikerhon Heini Ahtiainen puhui heidät sitten yhteen. Sani kehuu tyylikästä pariaan vuolaasti. — Enni osaa tanssia ja hänen kanssaan ei homma mene läskiksi. Enniä on helppo viedä ja tarpeen tullen hän pitää minut ruodussa. Innokas Nordberg treenaa harjoitusten lisäksi myös kotona, missä seurana on äiti, joka itse asiassa houkutteli tytön tanssin pariin. Siitä lähtien tanssi on vienyt hänen sydämensä ja tanssi Sanin kanssa sujuu, aivan kuin tanssi. — Akseli on ihanan hauska ja puhelias, ei tosiaankaan mikään tuppisuu. Hän oppii nopeasti eri tanssit, aivan kuten minäkin. Äidin ja isän tanssiharrastus sai myös Sanin jalan vipattamaan. Kilpailuvietti on Nordbergin lailla kova ja pari puhkuu jo kovasti intoa päästä kilpailemaan, mutta vuoden verran pitää ainakin vielä malttaa. Niin luonnonlahjakkuus kuin onkin, Sani tietää, että oikotietä menestykseen ei ole. — Nyt harjoittelemme hitaan valssin, cha chan, quick stepin, jiven, samban, tangon ja valssin perusaskeleita. Kaikki sujuvat jo hyvin, lempitanssejani ovat tango ja samba. Nordberg harrastaa myös ratsastusta, josta hän pitää tanssin lailla kovasti. Molemmissa lajeissa kehonhallinta on tärkeässä roolissa. Cha chan ja samban pyörteistä nauttiva Nordberg on löytänyt nopeasti tanssin ytimen. — Parasta tanssissa on musiikki ja se, kun löytää rytmin. Askelet ovat tanssin perusta ja on ihana oppia ne kunnolla, Nordberg kommentoi.

