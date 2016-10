Uutinen

Kouvolan Sanomat: Karannut veturi murjoi mersun ja työkoneita mennessään — yrittäjälle satojen tuhansien tappiot Metallirakenteita Kouvolassa valmistavan Mekope Oy:n toimitusjohtaja Mikko Peltola sai yöllä ikävän puhelun: karannut veturi oli törmännyt Peltolan halliin. Hallin ovista sisään tullut SR1-sähköveturi teki Peltolan yrityksestä toimintakyvyttömän yhdessä rysäyksessä. Veturin alle jäivät muun muassa hydraulipuristimet, muotorautamankelit sekä vesijäähdytteiset mig-hitsauskoneet. — Lisäksi juna mankeloi hallissa pysäköitynä olleen 2011-vuosimallisen E-sarjan Mersun. Selvää on, että yrityksen tuotanto on seis pitkään, Peltola sanoo. Peltola arvioi VR:ltä karanneen junan aiheuttaneen yritykselle satojen tuhansien eurojen tappiot hajonneesta kalustosta sekä tulonmenetyksistä. Peltola selvittää asiaa nyt Kouvolan poliisin kanssa. Tutkinta on alkuvaiheessa — Itseäni hämmästyttää se, ettei VR ole ollut missään yhteyksissä minun suuntaan. Olen ollut myös yhteyksissä varmuuden vuoksi omaan vakuutusyhtiööni, vaikka tämä on selvästi VR:n virhe. Peltola arvioi yrityksensä olevan telakalla vähintään parin kuukauden ajan ennen kuin vahingot on korjattu ja hajonneet laitteistot korvattu uusilla. — Uskon kuitenkin, että VR hoitaa osuutensa asiassa suoraselkäisesti. Lue koko uutinen:

