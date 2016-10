Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskussairaalan laajentaminen ja korjaaminen odottaa enää ministeriön lupaa — rakennus on hajoamispisteessä Kymenlaakson keskussairaalan laajentaminen alkaa urakan kilpailuttamisella heti, kun sosiaali- ja terveysministeriö antaa luvan. Lupahakemus lähtee ministeriölle näinä päivinä. — Meillä on kaikki valmiina, nyt vain odotamme, projektikoordinaattori Pia Rantamäki Careasta kertoo. Uuteen osaan on tarkoitus rakentaa teho-osasto, leikkausosastot, synnytyssalit ja päivystyspoliklinikka. Niiden toiminta vaatii tehokkaan ilmanvaihdon ja korkeat huoneet nykyaikaisten laitteiden takia. Siksi niitä ei Rantamäen mukaan voi sijoittaa sairaalan vanhalle puolelle. Laajennusosaan tulee 19 000 bruttoneliötä. Karkeasti ottaen ne tarkoittavat rakennuksen ulkomittoja. Kerroksia tulee viisi; niistä ylimpään tulee pelkkiä ilmanvaihtokoneita. Tunnelikerrokseen rakennetaan muun muassa tilat vainajien säilyttämiseen. Kun uusi osa on valmis, alkaa keskussairaalan vanhan puolen korjaaminen. Tilat on määrä remontoida perusteellisesti pala palalta. Rantamäen mukaan työt kestävät kaikkiaan viidestä seitsemään vuoteen. Laajentamisen ja korjaamisen hinta on 120 miljoonaa euroa. Sen maksavat Carean omistajakunnat eli Kymenlaakson kunnat yhdessä. Kyseessä on suurin yksittäinen kuntien tekemä investointi Kymenlaaksossa. Carea lainaa tarvittavan pääoman ja kuolettaa sen tulevissa palveluhinnoissa. Lisäksi Kotka maksaa 20 miljoonaa euroa ekstraa vuokrina, koska se aikoo sijoittaa omat perusterveydenhuollon tilansa korjattuun keskussairaalaan. Keskussairaala on kuntonsa puolesta tulossa tiensä päähän. Sairaala on rakennettu 1960-luvulla, ja korjausta huutavat niin sähköt, putket kuin viemäritkin. Viimeksi kolme viikkoa sitten sairaala toimi muutaman tunnin varavoiman varassa, koska viemärivuoto kasteli yhden sähkömuuntajan niin märäksi, että sähköt jouduttiin katkaisemaan. — Pahin pelkomme on, että lupaa laajentamiselle ja korjaamiselle ei tule tai että se siirtyy maakunnan päätettäväksi vuonna 2019. Siinä tapauksessa valmista olisi vasta kymmenen vuoden päästä. Keskussairaala ei ehkä kestä niin kauan, Pia Rantamäki sanoo. Kymenlaakson sote-projektin johtaja Jorma Haapanen arvioi, että ministeriö myöntää luvan keskussairaalan laajentamiseen ja korjaamiseen. — Kuitenkin epävarmuustekijöitä on paljon, koska yhtään sote-lakia ei ole vielä hyväksytty. Epävarmuutta aiheuttavat esimerkiksi ministeriön suunnitelmat keskittää vaativat leikkaukset yliopistosairaaloihin ja laajan päivystyksen keskussairaaloihin. Kymenlaakson keskussairaala on määritelty suppean päivystyksen keskussairaalaksi, joten vaativia leikkauksia siirrettäisiin sieltä pois. Tilalle tulisi leikkauksia Pohjois-Kymen sairaalasta. Haapasen mukaan Carea aikoo hakea Kymenlaakson keskussairaalalle poikkeuslupaa jatkaa ainakin ortopedisia leikkauksia, joita sairaalassa tehdään paljon. Ortopedia on luu- ja tulielinsairauksiin erikoistunut kirurgian ala. — Oletan, että ministeriö miettii lupahakemusta käsitellessään, mikä on laajennuksen tarve. Ylimääräisiä neliöitä ei ainakaan saa rakentaa yhtään. Carean johtajaylilääkärin Ari Ronkaisen mielestä ministeriö ei voi olla myöntämättä lupaa, jos keskussairaalassa on tarkoitus ”pyörittää päivystävää synnytyssairaalaa ja yhteispäivystystä ja kaikkea, mitä ne vaativat”. Yhteispäivystys tarkoittaa päivystystä, jossa on läpi vuorokauden paikalla sekä yleislääkäreitä että erikoislääkäreitä. Sosiaali- ja terveysministeriössä lupaa odottaa toistakymmentä isoa sote-investointia. Sumaa ryhdytään purkamaan lokakuun puolessa välissä. Ministeriön erityisasiantuntija Anne Arvonen kertoo, että lupa voidaan myöntää, jos investointi on tärkeä alueen palvelurakenteen turvaamiseksi. — Se tarkoittaa, ettei investoinnin tarpeellisuutta voida arvioida vain yksittäisen kunnan näkökulmasta, vaan sen tulee olla tarpeellinen myös kuntaa laajemman alueen palvelujen toteuttamisen näkökulmasta. Käsittelyajasta ei ole vielä tietoa. — Odotuksena Carealla kuitenkin on, että päätös saataisiin vielä tämän vuoden puolella, sanoo Carean talousjohtaja Helena Kinnunen. Lue koko uutinen:

