Kouvolan Sanomat: Keskustan uudet pysäköintijärjestelyt voimaan Maksullinen kadunvarsipysäköinti Kouvolan keskustassa päättyi sunnuntaina. Maanantaista alkaen kaikki maksulliset kadunvarsipaikat on muutettu niin sanotuiksi kiekkopaikoiksi ja lippuautomaatit on poistettu.Tunnelikadun ja Välikadun pysäköintialueilla pysäköintiaikaa on samassa yhteydessä pidennetty neljään tuntiin. Matkakeskuksen pysäköintialueella Halkotorinkadun ja Hallituskadun kulmassa rajoitukseton pysäköinti on muutettu arkisin enintään 72 tunnin pysäköinniksi..Aikarajoituksettoman lauantaipysäköinnin kokeilu alkaa 8.10. Kokeilu kestää tammikuun loppuun saakka. Lauantaikokeilussa on mukana kaupungin hallinnoimien pysäköintipaikkojen lisäksi myös yksityisiä pysäköintialueita, esimerkiksi Hansaparkki sekä Manskin ja Valtarin kattoparkit.Pysäköintimuutoksen uskotaan lisäävän ydinkeskustan asiakasmääriä ja elinvoimaisuutta.Kouvolan maankäytön suunnittelu kerää lauantaipysäköinnin kokeilun aikana tietoa pysäköinnin käyttöasteen muutoksista. Tekninen lautakunta päättää myöhemmin mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja muutoksista keskustan lauantaipysäköintiin. Lue koko uutinen:

