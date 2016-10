Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan keskustan yrittäjille uusi yhdistys Kouvolaan on perustettu uusi yhdistys, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja edistää keskustassa toimivien yrittäjien yhteistyötä. KouvolaCity ry -nimen saanut yhdistys tähtää siihen, että keskustasta saataisiin houkuttelevampi ja elävämpi. — Tämä on lähtenyt ihan yrittäjien välisistä keskusteluista. Monessa paikassa tultiin siihen lopputulokseen, että toivotaan tiiviimpää, yhtenäisempää ja voimakkaampaa yrittäjien välistä yhteistyötä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja ja Kouvolan Musiikin yrittäjä Juha Tynninen. Yhdistys on perustettu syyskuussa, mutta idea on muhinut jo puolentoista vuoden ajan. — Jalkauduimme viime vuonna keskusta-alueen yrityksiin tiedustelemaan ajatuksia yhteistyöstä, ja saimme aika voimakkaan positiivisen vastaanoton. Ensimmäinen tapahtuma on maanantaina 10.10. entisissä Kino-Kouvon tiloissa järjestettävä info- ja keskustelutilaisuus. — Kouvolan keskustan kehittämiseen tarvitaan mahdollisimman laajaa yhteistyötä, jotta saadaan hyvä tulos. Olemme liikkeellä luomassa uutta ja positiivista. Haluamme katsoa eteenpäin, emme taaksepäin. Lue koko uutinen:

