Kouvolan Sanomat: Kuusankoskelainen Elina Wättö suunnittelee Oshima Tsumugille — ensimmäisenä ulkomaalaisena Kuusankoskelainen muoti- ja vaatesuunnittelija Elina Wättö, 21, on valmistanut japanilaisen kankaanvalmistajan Oshima Tsumugin kanssa kaksi vaatekokonaisuutta. Wättö on ensimmäinen ulkomaalainen suunnittelija, jonka kanssa yritys on ryhtynyt yhteistyöhön. Tieto ylitti uutiskynnyksen Japanin televisiossa syyskuun lopussa. Wättöä luonnehdittiin harvinaisuudeksi, jollaiseen muotimaailma törmää kerran 30 vuodessa. Wätön vientikoordinaattori Masaki Araki sanoo, että kyseessä on ”sensaatiomainen uutinen”. — Tällä alalla ainoastaan Gobelin-kangas ja persialainen matto ovat suurempia kuin Oshima Tsumugia, Araki sanoo. Hän muistuttaa, että eurooppalaisen suunnittelijan on vaikea saada jalansijaa Japanissa. Wätön tapa käyttää värejä on kuitenkin vakuuttanut aasialaiset. Vastikään puolen vuoden Japanin-visiitiltä Suomeen palannut Wättö on valmistanut keski-ikäiselle naiselle tarkoitetun juhla-asun sekä nuorten asun. — Firma haluaa laajentaa asiakaskuntaansa nuoriin, Wättö kertoo. Tavoitteena on valloittaa Aasian lisäksi myös Eurooppa; siksi yhteistyö suomalaisen suunnittelijan kanssa on yritykselle tärkeää. Toistaiseksi Wättö ei ole suunnitellut Oshima Tsumugille tuotantoon meneviä asuja, mutta sekin aika koittaa. — Ehkä lähivuosina, ehkä jo aikaisemmin, Wättö arvelee. Vuonna 2014 japanilaisen tekstiilisuunnittelukilpailun voittanut Wättö jatkaa yhteistyötä myös kolmen muun japanilaisyrityksen kanssa. Hän haaveilee oman tuotemerkin ja malliston perustamisesta.| Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/04/Kuusankoskelainen%20Elina%20W%C3%A4tt%C3%B6%20suunnittelee%20Oshima%20Tsumugille%20%E2%80%94%20ensimm%C3%A4isen%C3%A4%20ulkomaalaisena%20/2016221334639/4