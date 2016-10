Uutinen

Kouvolan Sanomat: Liike on lääke on yksi elämänviisauksista Vanhustenviikolla Vanhuudessa parasta on se, ettei ole kiire, sanoo 87-vuotiaana muotinäytöksen ideoinut Salme Sundström. Hän ja neljä muuta Käpylän palvelukeskuksen asukasta esiintyvät torstaina näytöksessä Vanhustenviikon kunniaksi. — Viime vuonna näin tv:stä, miten Helsingissä oli järjestetty sellainen jossakin palvelutalossa, kertoo Sundström. Meno näytti hyvältä, idea jäi kytemään ja Vanhustenviikko tuntui sopivalta ajankohdalta. Sundströmille ala on tuttu, sillä hän on tehnyt ikänsä töitä muodin parissa ja ollut järjestämässä näytöksiä sotainvalidien hyväksi jo 40-luvun lopulta. Kaikille avoin näytös alkaa Käpylän palvelukeskuksessa torstaina kello 14. — Kävellään niin, että pysytään pystyssä, naurahtaa Eva Haikala. Kävely maittaa, kun liikkuu muutenkin. — Liike on lääke, sanoo Marja-Liisa Repo. — Kun joku lapsista soittaa, he kysyvät, että kuinkas keppi heiluu, jatkaa Haikala. Vanhusten teemapäivää alettiin viettää jo 1950-luvulla ja -viikkoa vuonna 1972. Seniorit ovat muuttuneet noista ajoista ainakin yhdessä mielessä: apuvälineiden kuten kävelykelpin tai rollaattorin käyttöä ei karsasteta. — Tuntuu, että ihmiset ovat nyt valistuneempia. Ei niiden käyttöä pidä hävetä, sanoo Sundström. Lue koko uutinen:

