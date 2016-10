Uutinen

Kouvolan Sanomat: Selänpääntie on suljettu kello 21—2 siltarummun vaihdon vuoksi Kouvolassa tie 3682 on suljettu liikenteeltä tänään tiistaina kello 21—2 Keisanmäen ja Selänpään välillä.Tie on suljettu Selänpääntie 426 kohdalla siltarummun vaihdon vuoksi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/04/Sel%C3%A4np%C3%A4%C3%A4ntie%20on%20suljettu%20kello%2021%E2%80%942%20siltarummun%20vaihdon%20vuoksi/2016221337499/4