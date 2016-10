Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuosia jatkunut nautojen laiminlyönti käräjillä Kouvolalainen vuonna 1959 syntynyt mies vastasi tiistaina Kymenlaakson käräjäoikeudessa syytteeseen eläinsuojelurikoksesta. Miehen katsotaan laiminlyöneen useiden vuosien ajan nautojen tarpeellisen hoidon ja ravinnon maatilallaan Kouvolassa. Syytteen mukaan mies on saanut eläinsuojeluviranomaisilta vuosien aikana useita määräyksiä, ohjeita ja neuvoja korjata tarkastuksissa havaitut laiminlyönnit ja puutteet. Syytteen mukaan mies on noudattanut osaa määräyksistä, mutta jokaisella tilalle tehdyllä tarkastuskäynnillä miehelle on jouduttu antamaan uusia määräyksiä. Syytteen mukaan ainakin osa naudoista on jäänyt vaille riittävää ravintoa, minkä vuoksi eläimet ovat olleet laihoja. Lisäksi tilalla on laiminlyöty muun muassa nautojen ja niiden pitopaikkojen puhtaus. Toukokuussa 2015 mies ei lupauksestaan huolimatta ollut totellut valvontaeläinlääkärin määräystä soittaa eläinlääkärille. Tämän vuoksi useat sairastuneet naudat jäivät ilman asianmukaista hoitoa. Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeusrangaistusta sekä vähintään kahden vuoden pituista eläintenpitokieltoa, jossa tarkoitetut eläimet on määrättävä valtiolle. Lue koko uutinen:

