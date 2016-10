Uutinen

Kouvolan Sanomat: 14 ravintolaa osallistuu Selvänä rattiin -kampanjaan Kouvolassa Kouvolassa järjestetään Selvänä rattiin -tapahtumayö lauantaina 8. lokakuuta. Silloin 14:ssä kaupungin ravintolassa jaetaan nuorille kuljettajille tietoa alkoholin vaikutuksesta ajokykyyn ja motivoidaan heitä kieltäytymään päihteistä toimiessaan kuljettajina. — Tilastot ja tutkittu tieto osoittavat, että jo pienikin alkoholimäärä lisää nuoren ja kokemattoman kuljettajan riskiä onnettomuuksiin. Erityisesti nuoret ovat alttiita raittijuopumuksesta aiheutuville onnettomuuksille, sanoo Kouvolan Liikenneraittiusjärjestön puheenjohtaja Pertti Mustonen tiedotteessa. Kymenlaaksossa rattijuopumuksesta, huumaantuneena ajamisesta tai törkeästä rattijuopumuksesta epäiltyjä jäi kiinni 758 henkeä vuonna 2015. Kiinni jääneistä 73 on ollut 18—20-vuotiaita. Vuoden 2016 tammi-elokuun aikana epäiltyjen määrä on 466, joista 42 on ollut 18—20-vuotiaita. Liikenneturvan mukaan rattijuopumustapauksissa kuolee ja loukkaantuu paljon nuoria. Koko maassa kuolleista ja loukkaantuneista joka kolmas on ollut 15—24-vuotias viimeisen kolmen vuoden aikana. Suomessa Selvänä rattiin -toimintamallia koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. — Kouvola on hieno esimerkki siitä, että suurin osa ravintoloista lähti mukaan muiden paikallisten toimijoiden ohella. Tapahtuma on esimerkki siitä, miten yhteistyöllä voi tehdä paikallista alkoholipolitiikkaa, sanoo EHYT ry:n päällikkö Tuula Sundman tiedotteessa. Lauantai-iltana Kouvolassa kolmessa kampanjaan osallistuvassa ravintolassa, Amarillossa, Bar Cafe Columbiassa ja House of Rockissa, on lisäksi paikalla nuoria vapaaehtoisia, jotka keskustelevat aiheesta kuljettajina toimivien kanssa. Näissä ravintoloissa päihteettömyydestä saa pienen lahjan. Bar Cafe Columbia lähti mukaan Selvänä rattiin -kampanjaan sen kiinnostavuuden ja asian tärkeyden vuoksi. Kahvila-ravintola aikoo myydä kuskeille kampanjailtana alkoholitonta drinkkiä kannustimena päihteettömyyteen, kertoo ravintolapäällikkö Pilvi Lehtonen. — Tämän päivän nuoriso tuntuu olevan kyllä entistä valveutuneempaa, hän sanoo tiedotteessa. Kouvolassa tapahtumassa on mukana ravintoloiden lisäksi Kouvolan Ydinkeskusta, Kyamkin opiskelijakunta Klaani, Kouvolan terveyden edistämisen yksikkö, Liikenneturva Kouvola, Kouvolan Liikenneraittiusjärjestö ja poliisi. Tapahtumaan on saatu järjestöavustusta Kouvolan kaupungilta. Lue koko uutinen:

