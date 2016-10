Uutinen

Kouvolan Sanomat: Höyryveturimatkat syyttää Trafia eriarvoisesta kohtelusta Markkinointivastaava Marko Koskisen mukaan Höyryveturimatkat 1009 joutui kesällä epätasa-arvoisen kohtelun takia keskeyttämään höyryveturi Ukko-Pekan liikennöinnin. — Mitä enemmän asioita näkee nyt jälkeenpäin, sitä enemmän alkaa ihmetellä kesän tapahtumia. Se ei todellakaan ollut sitä, miltä asia kuulosti tai näytti. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi keskeytti heinäkuun puolivälissä Ukko-Pekan liikennöinnin Savonlinnan ja Punkaharjun välillä. Poliisi pysäytti junan, koska veturin ohjaimissa olleen yhtiön toimitusjohtajan ajo-oikeus ei ollut voimassa hänen täytettyään 68 vuotta. — Kyse oli enemmän jostain muusta kuin ikäasiasta. Se oli hyvä veruke toiminnan keskeyttämiselle. Trafi on juuri käsitellyt toisen toimijan toimia. Haapamäen Museoveturiyhdistys HMVY on ajanut junia ilmaan minkäänlaisia lupia vuosien ajan, Koskinen sanoo. Osastopäällikkö Heidi Niemimuukko Trafista sanoo, että HMVY:n valvonta perustuu toimijan suoriutumisen arviointiin. — HMVY:n kuljettajakäytännöt ovat selvityksen alla. Meille ilmoitettiin mahdollisista laittomuuksista ja asiaan reagoitiin välittömästi. Tilanne erosi Niemimuukon mukaan Höyryveturimatkat 1009:n tapauksesta siten, että ilmianto tehtiin jälkikäteen eikä laittomuuksista ollut näyttöä. — HMVY:llä on selvitetyissä tapauksissa ollut aina junassa kelpoinen kuljettaja ja tämän lisäksi henkilö, jolla on pätevyys kyseisen veturityypin kuljettamiseen. — Höyryveturimatkat 1009:n tapauksessa junaa kuljetti henkilö, jolla ei ollut voimassa olevaa pätevyyttä, Niemimuukko jatkaa. Hän rinnastaa Ukko-Pekan tilanteen autoliikenteeseen. — Se että kuljettajalla on joskus ollut voimassa oleva ajokortti, ei oikeuta häntä ajamaan autoa sitten kun ajokortti menetetään esimerkiksi terveydellisistä syistä. Junaliikenteessä ajo-oikeus lakkaa nykyisen lainsäädännön mukaan 68 vuotiaana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/05/H%C3%B6yryveturimatkat%20syytt%C3%A4%C3%A4%20Trafia%20eriarvoisesta%20kohtelusta/2016221336791/4