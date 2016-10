Uutinen

Kouvolan Sanomat: Haapamäen Museoveturiyhdistys kumoaa perättömät väitteet Haapamäen museoveturiyhdistyksestä (HMVY) keskiviikon Kouvolan Sanomissa esitetyt väitteet eivät pidä paikkaansa. Näin sanoo yhdistyksen turvallisuusjohtaja Juha Vuorinen. — Väite siitä, että HMVY olisi ajanut junia vuosia ilmaan minkäänlaisia lupia on täysin perätön ja asiaton. Vuorisen mukaan Haapamäen Museoveturiyhdistys on toiminut yli 20 vuotta, ja museoveturiliikennettä on harjoitettu nykyisen rautatielain mukaisella tavalla yli 10 vuotta. — Meillä ei koskaan ole ollut, eikä koskaan tule olemaan pienintäkään epäselvyyttä siitä, ovatko henkilöstöllämme pätevyydet kunnossa. Emme ole saaneet asiasta huomautuksia tai palautetta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta, Vuorinen korostaa. Hänen mukaansa Trafille on tehty perätön ilmianto yhden elokuun viikonlopun liikennöinnistä. Epäilynä oli, että HMVY olisi liikennöinyt museojunia ilman päteviä kuljettajia. Selvitysten perusteella Trafi on todennut epäilyn aiheettomaksi, sillä HMVY:llä oli selvitetyissä tapauksissa junassa aina kelpoisuusvaatimukset täyttävä kuljettaja sekä henkilö, jolla on pätevyys veturityypin kuljettamiseen. — Väitteet ovat siis täysin vailla todellisuuspohjaa, Vuorinen sanoo. Väitteitä esitti Kouvolan Sanomissa Höyryveturimatkat 1009:n markkinointivastaava Marko Koskinen. Hän väitti lehdessä myös, että Höyryveturimatkoja kohdellaan penseämmin kuin Haapamäen Museoveturiryhdistystä. Koskisen mukaan tämä näkyy muun muassa niin, että HMVY on saanut VR:ltä kalustoa suoraan, kun taas Höyryveturimatkat ei ole saanut kalustoa ostettua rahallakaan. Vuorisen mukaan näkemys kaluston suhteen on oikea, mutta syytkin ymmärrettävät.. — Tilanne johtuu siitä, että meillä on hyvät suhteet kaikkien alan toimijoiden, kuten VR:n ja Suomen Rautatiemuseon kanssa. Olemme hoitaneet omat asiamme kunnolla. Yhteistyökumppanit tietävät, että kun kalustoa annetaan meille, se pysyy museokäytössä ja kunnossa. Näin kalusto säilyy jälkipolville. Lue koko uutinen:

