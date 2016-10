Uutinen

Kouvolan Sanomat: KS:n koripalloasiantuntijat sysäävät paineet Pohjois-Karjalaan Kouvolan Sanomien koripalloasiantuntijat Tomi Hautala ja Sami Laaksonen ovat yhtä mieltä siitä, että Joensuun Kataja on Korisliigan suurin ennakkosuosikki. — Katajalla näyttää olevan sarjan vahvin takamiesosasto ja joukkueen pelaajien roolitus vaikuttaa sopivalta, Hautala sanoo. Laaksonen nostaa joensuulaisjoukkueesta tapetille kaksi koripalloväelle tuttua nimeä. — Vesa Mäkäläisen paluu tuo ryhtiä puolustukseen ja Teemu Rannikko on edelleen sarjan ehdottomasti paras takamies. Katajalla on erittäin laadukas materiaali. Hautala listaa kärkikolmikkoon myös BC Nokian ja helsinkiläisen Seagullsin. — BC Nokian pakka näyttää hyvältä ja veikkaan heitäkin kärkikolmikkoon. Kotonaan Nokia on aina erityisen paha vastustaja. Nyt toisena liigakautena uskon heidän nappaavan myös tukun vierasvoittoja. Kolmas paikka on sitten Seagullsin. Laaksosen mukaan Katajan takana tulevat Seagulls ja Kouvot. — Seagulls on hyvin kokenut joukkue, ja jos Jason Conley pystyy pelaamaan sarjan loppuun asti, on Seagulls lähellä finaalipaikkaa. Urallaan 422 pääsarjaottelua pelannut Sami Laaksonen uskoo, että hallitseva mestarijoukkue Kouvot yltää alkavalla kaudella mitaleille. Sen sijaan Hautala pudottaa Pieti Poikolan miehistön rankingin viidennelle sijalle. — Kouvot vaikuttaa heikommalta joukkueelta kuin viime vuonna. Alexander Madsenin ja kovien jenkkien menetys näkyy varmasti. Tällä hetkellä Kouvoilta puuttuu erityisesti iso vahva pelaaja korin alta, Hautala arvioi. — Näyttää siis siltä, että Kouvot on jokaisella osa-alueella viime vuotta perässä. Takamiehet, laiturit ja sisäpelaajat eivät ole näiden näyttöjen perusteella viime vuoden tasoa, Hautala jatkaa. Hautala ja Laaksonen uskovat, että Pieti Poikola oli oikea valinta Kouvojen peräsimeen. — Poikola vaikuttaa analyyttiseltä piiskurilta, joka vannoo kovan puolustuksen nimiin. Pidän hänen pelifilosofiastaan. On hienoa nähdä, saako hän joukkueen omaksumaan nopeasti puolustusvoittoisen pelitavan, Hautala miettii. — Poikola on osoittanut kykynsä jakaa valmennuksessa vastuuta. Tämä on ehkä se suurin asia, joka miellyttää. Valmennustiimi täydennettynä Antti Hurrilla ja Juho Kailiolla on erittäin osaava, Laaksonen painottaa. Lue koko uutinen:

