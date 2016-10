Uutinen

Kouvolan Sanomat: Korisliiga alkaa tänään — Kouvot iskee vastustajan kimppuun koko kentän alueella Kolme kertaa Korisliigan vuoden valmentajana palkittu Pieti Poikola on asettanut Kouvojen edustusjoukkueelle kaksi selkeää tavoitetta. — Haluan, että olemme sarjan intensiivisin ja parhaiten harjoitteleva joukkue. Hallitseva mestari Kouvot on menettänyt kultamitalin ratkaisseista kahdeksasta rotaatiopelaajastaan kuusi, mutta Poikola tähtää siitä huolimatta mestaruuteen. — Mestarin on puolustettava mestaruutta. Toimintamme laatu pitää olla niin korkea, että voimme uusia mestaruuden, Poikola painottaa. Kouvojen amerikkalainen korinaluspelaaja Gregg Thondique on joukkueelle tuttu jo muutaman vuoden takaa, mutta muuten ulkomaalaisvahvistukset vaihtuivat kokonaan. Takapelaajat Raheem Appleby, Paris Horne sekä Steven Pledger ovat uusia pelaajia Suomessa. — Olemme hieman takamatkalla, koska saimme joukkueen kasaan vähän myöhässä. Korisliigan viime kevään pudotuspeleissä mieheksi kasvanut Alexander Madsen suunnisti tsekkiläisen USK Prahan riveihin ja Ilari Seppälä Joensuun Katajaan. Kotimaisista runkopelaajista Kouvot-ikoni Ville Kaunisto ja Suomen 20-vuotiaiden miesten EM-kisajoukkueen aloittava pointti Tuomas Hirvonen jatkavat Kouvoissa. Myös toinen nuorten maajoukkuepelaaja Arttu Saarijärvi ja ison kaluston urheilullinen Miikka Luosmaa vetävät alkavallakin kaudella kouvolalaisjoukkueen peliasun ylleen. — Meillä on paljon nuoria lahjakkaita pelaajia ja sitten myös kokenutta kalustoa. Uusina pelaajina Kouvolaan on saapunut liigaläpimurtoaan odottavia nuoria pelaajia, kuten Osku Heinonen ja Henri Kantonen. 24-vuotias heittäjä Osku Heinonen jäi viime vuonna pieneen rooliin Tampereen Pyrinnössä. Suomen 20-vuotiaiden maajoukkueryhmään lukeutuva Henri Kantonen heitti Divari A:n JKS:ssä 11 pistettä ottelua kohden. — Lähtökohta on se, että puolustamme oikeasti koko kentällä. Emme vain näennäisesti yritä hidastaa vastustajan pelaamista, vaan pyrimme hyökkäämään puolustamalla. — Kaikki pelaajavalinnat on tehty niin, että pystymme puolustamaan intensiivisesti. Emme ole välttämättä vahvimpia, mutta haluamme olla urheilullisempia jokaisella pelipaikalla, Poikola sanoo. Poikolan papereissa Korisliigan ykkössuosikki on Joensuun Kataja. — Ruotsin mestarin kaataminen 40 pisteellä kertoo jotain. Seagulls lienee myös korkealla. Kouvot—Pyrintö, Korisliigaa Mansikka-ahon urheiluhallissa keskiviikkona kello 18.30. Lue koko uutinen:

