Kouvolan Sanomat: Majoituspaikat vähenevät Kouvolan vastaanottokeskuksissa Maahanmuuttovirasto jatkaa vastaanottokeskusten majoituspaikkojen vähentämistä. Paikat vähenevät runsaalla 2 000:lla maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Syynä sopeutuksille on se, että paikoille arvioidaan ensi vuonna olevan nykyistä vähemmän tarvetta. Uudet vähennykset eivät kohdistu Kouvolaan, jonka osalta Maahanmuuttovirasto päätti jo toukokuussa 50 majoituspaikan vähennyksestä. SPR:n vastaanottokeskuksen Valkealan entisessä sairaalassa toiminut yksikkö lakkautettiin syyskuussa. Osa asukkaista siirtyi muualle Suomeen, osa sijoitettiin Rekolan ja Tähteen vastaanottokeskuksiin. — Kuuntelimme asukkaiden toiveita ja pyrimme tekemään siirrot sen mukaan, vastaanottokeskuksen johtaja Anna Buzaeva kertoo. SPR:n Kouvolan vastaanottokeskuksissa Kuusankosken Rekolassa ja Tähteessä on tällä hetkellä noin 250 turvapaikanhakijaa. Valkealan opiston alaikäisten turvapaikanhakijoiden yksikössä on tällä hetkellä 9 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Maahanmuuttovirasto ilmoitti keväällä, että yksikkö lakkautetaan lokakuussa. — Olemme sopineet Maahanmuuttoviraston kanssa, että jatkamme sopimustamme vuoden loppuun asti niiden nuorten osalta, joilla ei vielä ole oleskelulupaa. Vuoden loppuun mennessä oleskeluluvat pitäisi olla käsitelty. Lisäksi olemme tehneet sopimuksen Kouvolan kaupungin kanssa, että ilman huoltajaa tulleet ja oleskeluluvan saaneet nuoret saavat jatkaa asumista tuetun asumisen yksikössä sekä jatkaa opintojaan opistolla syksyyn 2017 asti, jolloin tilanne arvioidaan uudelleen, rehtori Pauliina Ahola kertoo. Aholan mukaan nuorten kotoutuminen on sujunut hyvin. — Kielitaito on kehittynyt ja opinnot ovat edenneet hyvin. Nuoret haluavat jatkaa asumista opistolla sekä viedä opintojaan eteenpäin. Hoivapalvelu Metsätähden ylläpitämän Inkeroisten vastaanottokeskuksen toiminta ei supistu. Vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä noin 100 turvapaikanhakijaa. Vastaanottokeskuksissa kautta maan on tällä hetkellä noin 23 000 majoituspaikkaa. Paikkojen määrä vähenee syksyn ja talven aikana noin 7 000:lla, kun aiemmin keväällä ilmoitetut vähennykset tulevat voimaan. Keväällä Maahanmuuttovirasto ilmoitti 23 aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksen ja 21 alaikäisyksikön lakkauttamisesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/05/Majoituspaikat%20v%C3%A4henev%C3%A4t%20Kouvolan%20vastaanottokeskuksissa/2016221336345/4