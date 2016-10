Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poikola: Joukkueessa on kiva luottamuksen ilmapiiri Kouvot pelasi Pyrintöä vastaan ilman Steven Pledgeriä, jonka pelilupa ei ollut ehtinyt vielä Suomeen. Amerikkalaispelaajan pelilupakuviossa oli monta mutkaa matkassa, mutta ilmeisesti kaiken pitäisi olla kunnossa ennen perjantaista Lapuan-reissua.— Lupa on jo FIBA:lla. Kaiken järjen mukaan hän pelaa Kobria vastaan, Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola sanoi.— Saimme tiedon peliluvan puuttumisesta minuutti ennen pelipalaveria.Pledgerin poissaolo ei sekoittanut Kouvojen esitystä, joka oli monella tapaa lupauksia antava.— Toteutimme yllättävän hyvin yhteisiä juttuja. Se oli aika makeata, Kouvojen konkari Ville Kaunisto (18/10) totesi.Kaunisto oli voittajien kotimaisen kaartin ykkönen yhdessä Tuomas Hirvosen (18/1/7 syöttöä) kanssa.— Joukkueessa on kiva luottamuksen ilmapiiri. Aika paljon tässä on tekemistä, mutta menemme eteenpäin pala kerrallaan, Poikola tuumi.Pyrintö piinasi Kouvoja loppuun asti.— Tartuimme matsiin hyvin, mutta toisella neljänneksellä olimme tosi pehmeitä, Pyrintö-luotsi Ilkka Palviainen harmitteli kentän kääntymistä.— Annoimme itsellemme mahdollisuuden voittoon, mutta jäimme parin heiton päähän, Palviainen tuumi.Pyrintö oli matkassa vain kahdeksalla pelaajalla. Joonas Caven ja Petri Heinonen olivat sivussa.— Toivottavasti saamme heidät mahdollisimman nopeasti mukaan. Tässä kaksikossa on meille 418 senttiä lisää pituutta, Palviainen mainitsi. Lue koko uutinen:

