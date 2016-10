Uutinen

Kouvolan Sanomat: Selja Kunttu on Kouvolan uusi kirjastotoimen johtaja Kouvolan kirjastotoimen johtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Selja Kunttu. Kunttu aloittaa tehtävässään 1. tammikuuta 2017. Kirjastotoimen apulaisjohtaja Kunttu on toiminut kirjastotoimen johtajan sijaisena ja vt. kirjastotoimen johtajana viime kesästä alkaen. Kunttu (s. 1978) sai tietää valinnastaan perjantaina. Hän sanoo olevansa ”iloisella fiiliksellä”. — Tuntuu mukavalta, että taitoihini luotetaan, hän sanoo. Vaikka työn sisältö on ennestään tuttua, tieto vakituisesta paikasta helpottaa hänen mukaansa etenkin pitkäjänteisten suunnitelmien tekoa. Kunttu toivoo tuovansa taloon rohkeutta uudistua yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Haasteina hän pitää säästösuunnitelmia ja kirjaston omatoimikonseptin laajennusta. Palvelupäällikkö Elina Koivisto toteaa tiedotteessa, että Kuntulla on virassa vaadittavaa näkemystä kirjaston johtamisesta ja kehittämisestä muuttuvassa media- ja organisaatioympäristössä. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä korkeakoulutasoisia kirjasto- ja informaatioalan opintoja. Turkulaissyntyinen Kunttu asuu Kouvolassa miehensä ja kolmen lapsensa kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/05/Selja%20Kunttu%20on%20Kouvolan%20uusi%20kirjastotoimen%20johtaja/2016221339718/4