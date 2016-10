Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teijo Eloranta tähtää lavalla virheisiin Näyttelijä ja bluesmuusikko Teijo Eloranta myöntää, että näyttelijän koulutuksesta on ollut hyötyä myös muusikon työssä. Erityisesti Eloranta haluaa korostaa kokemuksiaan Stella Polariksen improvisaatioteatteriryhmässä. — Siellä tekemiseen on rakennettu vaatimus, että oppii mokaamaan. Sen sijaan, että välttelee mokaamista, pitää mennä sitä kohti ja nauttia siitä. Tämän mukaisesti Eloranta elää teatterin ja kapakan lavalla. Eloranta vakuuttaa, että ilman mokaamisoppeja hän ei olisi koskaan avannut suuta laulaakseen. — Jos pyydetään, voin toki laulaa häikäilemättömästi, mutta en ole musikaalinäyttelijä. Vailla mitään liioittelua laulan kuin humalainen vuohi. Elorannan bändi Maisteri T tunnetaan erityisesti suomenkielisistä teksteistä, jotka ovat Elorannan käsialaa. Omia tekstejä tehdessään Eloranta haluaa pysytellä mahdollisimman kaukana naisia aliarvioivista teksteistä. — Biiseissäni toilailee mies, joka ei todellakaan ole valtakunnan huipulla tai kusiaiskeossa päällimmäisenä. Toivon, että teksteistäni välittyy koominen suhtautuminen heikompaan sukupuoleen, eli miehiin. Nelimiehinen Maisteri T soittaa Billie Holidayn klassista kuvausta mukaillen happy bluesia, eikä sad bluesia. Rehvakkaassa menossa on vahvasti myös tanssittavan west coast bluesin piirteitä. Eloranta laulaa ja soittaa huuliharppua. Sammeli Palovaara soittaa kitaraa, Juha Ranta rummutta ja Petri Loikala soittaa bassoa. Maisteri T esiintyy Eskolanmäen Tavernassa 8.10. kello 22. Lue koko uutinen:

