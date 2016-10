Uutinen

Kouvolan Sanomat: Turtola pyyhki pölyt Mannerheimin kuvasta Sotahistorian emeritusprofessori Martti Turtolan mukaan hallitseva mielikuva marsalkka Mannerheimista ei kerro koko totuutta.— Mielikuva on tietoisesti rakennettu, ja sen rakentamiseen on osallistunut myös marsalkka itse. Hänelle etäinen, ylhäinen ja erehtymätön sankarikuva sopi erinomaisesti, Turtola sanoo.Asema kansakunnan kaapin päällä on ollut niin vahva, että se on — jos ei suorastaan kahlinnut— niin ainakin hillinnyt Mannerheimin henkilöön kajoamista.— Mannerheimin maineesta ovat sokaistuneet jopa hänestä elämäkertoja kirjoittaneet tutkijat. Ne, jotka ovat tohtineet jollain tavalla arvostella, ovat saaneet tuntea sen nahoissaan. Turtola esittää oman näkemyksensä marsalkka Mannerheimista tänään keskiviikkona julkaistavassa teoksessaan Mannerheim. Sen kustantaa Tammi.— Kyseessä on täysinpalvelleen sotahistorian emeritusprofessorin tilitys. En ole enää millään tavoin riippuvainen mistään tahosta, joten minulla on nyt varaa sanoa, mihin lopputulokseen olen tässä asiassa tutkijan urallani tullut.Turtola on ainakin sitä mieltä, että jatkosodassa Mannerheim saattoi Suomen suoranaiseen vaaraan.— — Väitettä, että vain Suomen marsalkka Mannerheimin johdolla Suomi selvisi läpi toisen maailmansodan, on pidetty itsestäänselvyytenä. Olisiko syytä katsoa asiaa myös toisinpäin: Suomi selvisi sodista siitä huolimatta, että Mannerheim oli johdossa.Lue lisää huomisesta Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

