Kouvolan Sanomat: Vapaaehtoiset piristävät iäkkään arkea Iäkkäiden viihdyttäminen on Suomessa lähinnä yksittäisen toimeliaisuuden varassa. Näin sanoo toiminnanjohtaja Satu Helin Vanhustyön keskusliitosta. Kun palvelutaloissa, hoivakodeissa ja vanhainkodissa nähdään talon ulkopuolisia esiintyjiä, nämä ovat paikalla tavallisesti ilman korvausta. Yksittäisiä apurahoja voidaan hyödyntää jonkin verran. — Monet järjestöt ovat aktivoituneet ja käyvät esiintymässä, mikä on todella hienoa, Helin kertoo. Iäkkään arki kaventuu ympärivuorokautisessa hoidossa melkoisesti, vaikka henkilökuntakin järjestää omaa viriketoimintaa. — Vanhuksille ei ole tarpeeksi ohjelmaa. Kyllä ihmisarvoisen elämän ylläpitämisessä on edelleen kovasti tehtävää, Helin sanoo. Helin on huomannut, että kyse on paitsi rahasta myös siitä, että yksittäiset ihmiset ja esiintyjät eivät uskalla tarjoutua esiintymään. Kouvolan ikääntyneiden palveluiden johtajana työskentelevä Tuula Jaakkola myöntää, että ympärivuorokautisessa hoidossa olevien viihdytys on pitkälti vapaaehtoisten varassa. Alkuviikosta Kouvolan Harjukodissa esiintynyt Julian Rock tunnustaa, että vanhustilanteen kurjistuminen puistattaa. — Nämä kaverit ovat avanneet meille latuja. Yritetään mekin tehdä jotain pientä. Tiimivastaava Sari Hietala Harjukodista kertoo, että muistisairaatkin laulavat innostuessaan mukana, kun laulu on menneisyydestä tuttu. — He saattavat muistaa vielä seuraavanakin päivänä, vaikka eivät muuta muistakaan. Valtakunnallinen vanhusten teemaviikko jatkuu ensi sunnuntaihin saakka. Lue koko uutinen:

