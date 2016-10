Uutinen

Kouvolan Sanomat: Carean Niiranen: leikkaukset Kotkaan, erikoislääkärien vastaanotto säilyisi Kouvolassa Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen pitää Kouvolan suunnittelemaa sote-palvelujen ulkoistusta yhteisyritykseen isona riskinä maakunnan taloudelle. — Kun Kouvolan hanke on irrallaan maakunnan suunnittelusta, emme maakuntaprojektissa tiedä mitä yhteisyrityksestä tulee tai on tulematta. Kymenlaaksossa pitäisi Niirasen mielestä alkaa valmistella erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamista maakunnallisena, julkisena toimintana. Hän esittää viranhaltijatyön aloitusta perjantaina kokoontuvalle Carean hallitukselle. Valmistelun lähtökohta olisi Niirasen mukaan se, että erikoissairaanhoidon palveluja tuotetaan päiväaikaan kattavasti sekä Kotkassa että Kouvolassa. Kalliita laitteita ja tiloja tarvitsevat toiminnot ehdotetaan keskitettäväksi keskussairaalaan Kotkaan. — Esimerkiksi kirurgisen potilaan ensikäynti ja jälkihoito tapahtuisi Kouvolassa, mutta potilas leikattaisiin Kotkassa. Ratamo-keskuksen investoinnin tulisi Niirasen esityksen mukaan maksaa noin 50 miljoonaa euroa. Silloin koko maakunnan palvelutuotannon kustannukset pysyvät kohtuullisina. Vuoden 2019 alusta maakunta vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Kymenlaaksossa. Keskussairaalan peruskorjaukseen ja laajennukseen Carea varaa 140 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonan osuus on Kotkan perusterveydenhuollon investointia. — Ministeriö antaa maakunnalle x-määrän euroja. Sillä rahalla maakunnan pitää pystyä maksamaan kaikki kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset ja tuottamaan palvelut. Niiranen jättää perjantain esityksessään tarkoituksella avoimeksi Kouvolan päivystyksen kohtalon. — Jätin päivystyksen auki, koska saamme valtiolta ratkaisun asiaan tänä vuonna. Sen mukaan meidän on elettävä. Lain hyväksymisen jälkeen katsomme, miten päivystys on Kymenlaaksossa järkevää järjestää. — Joka tapauksessa Kouvolassa pitää olla jonkinlainen lääketieteellinen päivystys joka päivä ympäri vuorokauden. Myös laboratorion ja kuvantamisen palveluita tarvitaan muutenkin kuin virka-aikana. Lue lisää päivän lehdestä tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

