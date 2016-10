Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hulivilinää ja läpsyttelyä Uusia lasten tietokoneanimaatiota tulee nykyään siihen tahtiin, että on vaikea aidosti innostua niistä. Ne toimivat tottakai lapsenlikkana päälle tunnin, mutta vain osa animaatioista nousee todella muistettavaksi. On vaikea parjata elokuvaa, joka sisältää hauskoja eläinhahmoja ja terveitä sanomia, mutta ylitarjonta turruttaa katsojan.Haikarat -animaation keskiössä on vanhemmuus ja kuinka vaikeaa se toisinaan voi olla. Luvassa on sotkuja, palaneita käämejä ja aidosti koskettavia hetkiä. Tarina ajetaan kreisihuumorin ja hyperaktiivisen animaation läpi. Lähes kaikki aidosta tunteesta on raastettu pois.Juniori-haikara toivoo ylennystä töissä, mutta ei ole aivan varma mitä elämältään haluaa. Yhdessä Tuuli-ihmisen kanssa Juniori ajautuu seikkailuun, kun kuljetusfirmaksi muuttuneet haikaralähetit saavat toimeksiannokseen vahingossa vastasyntyneen vauvan.Jälki on näyttävää ja tunteellisia kohokohtia on paljon, mutta kokonaisuus on sekava. Elokuva ylistää ydinperheitä ja kritisoi yrityskulttuuria, mutta kadottaa jokaisen selkeän idean sekavassa ja sentimentaalisessa kerronnassa, joka yltyy kakofoniaksi. | Timo Alho

