Kouvolan Sanomat: Kaakko yrittää tavoittaa muiden innovaatioetumatkan Kaakkois-Suomi ei ole erityisen innovatiivinen paikka. Täällä ei keksitä uusia läpimurtotuotteita, teknisiä ratkaisuja tai uusia tuotantoprosesseja yhtä usein kuin muualla. Innovaatioita ja innovatiivisuutta rummutetaan aina kun puhutaan alueiden elinvoimasta ja tulevaisuudesta. Uudet tekniikat ja tekniikat tehdä asioita uudella tavalla ovat elintärkeitä alueen kasvulle. Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Timo Pihkala on tutkinut paljon innovatiivisuutta. Pihkalan mukaan innovatiivisuudesta ollaan innoissaan sen takia, että jokaisella alueella ja taloudella on hyvä olla sisäsyntyisiä kasvutekijöitä. — Kaikki hyvä ja ihana eivät tule vain ulkopuolelta, vaan hyvinvoinnin avaimet olisi hyvä pitää omissa käsissä. Tämän takia innovatiivisuus koetaan tärkeäksi. Pihkala jatkaa, että innovaatiotie ei ole mikään helppo väylä. — Innovaattorille tulee melkoinen määrä känsiä käteen ja kustannuksia ennen kuin mahdollinen keksintö tai uudistus on markkinoilla. Mikkelin seudulla on jo noin kymmenen vuoden ajan valittu vuoden innovaattori. Viime vuonna Mikkelin kehitysyhtiön Miksein jakaman palkinnon voitti Markku Häkkinen. Hänellä on 40 vuoden kokemus konepaja- ja teknologiateollisuudesta. Häkkinen arvelee, että palkinnon osuminen omalle kohdalle pohjautuu yritysten pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tulevaisuuteen katsomiseen. — Näen oman roolini verkoston kokoajana. Itsellä on varsin vaatimaton tekninen osaaminen, mutta osaan ehkä yhdistellä erilaisia asioita uudella tavalla, hän miettii.

