Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo yrittää katkaista tappioputkensa Raumalla — O’Connor poissa kokoonpanosta KooKoon kahden ottelun viikko alkaa tänään torstaina Rauman Äijänsuolla.Kouvolalaisjoukkue kohtaa Liigan jumbofinaalissa Lukon, joka voitti viime kaudella molemmat keskinäiset Raumalla pelatut kamppailut.Kolme viime otteluaan hävinneen KooKoon kokoonpanossa on tapahtunut puolustuksessa kaksi merkittävää muutosta murheelliseen Pelicans-peliin verrattuna. Ryan O’Connor ja Veeti Vainio ovat poissa, ja tilalle on nostettu Arttu Pelli ja Julius Nyqvist.Päävalmentaja Petri Mattila viestitti Kouvolan Sanomille, että O’Connor on loukkaantunut.Pelli on ollut poissa kaksi viime ottelua. Urallaan lukuisista loukkaantumista kärsinyt Nyqvist pelaa nyt kauden ensimmäisen ottelunsa.Hyökkäykseensä KooKoo saa takaisin Jarkko Malisen, jolle illan ottelu on vasta kauden toinen. Myös Mika Koivisto palaa pelaavaan miehistöön. Pelicans-ottelun hyökkääjistä sivuun jäävät Sami Tamminen ja Anrei Hakulinen. Lue koko uutinen:

