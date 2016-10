Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvojen uusi toiminnanjohtaja: Kaupungin palloilu kaipaisi kunnon monitoimihallia Kouvolassa on aika-ajoin heitetty ilmoille ajatusta nykyaikaisen palloiluhallin rakentamisesta. Nyt sen nostaa esiin Kouvojen uusi toiminnajohtaja Eero Lehtinen. Viime kevään jäähallipeleissä Kouvot näki, miten paljon helpompaa on järjestää yritysmyynti väljemmissä tiloissa. Eilen keskiviikkona Kouvojen miesten joukkue aloitti kautensa kotoisalla Mansikka-aholla. Paluu jäähallista Mansikka-aholle oli Lehtisen silmissä sekä hyvä että huono asia, sillä Manskarilla tunnelma on aina hyvä, mutta olot muuten hieman hankalat. — Tämä kaupunki ja sen tasokas palloilutoiminta, ei vain koripallossa vaan muissakin lajeissa, kaipaisi kunnon monitoimihallia. Se tekisi taloudesta helpompaa, kun väkeä mahtuisi enemmän jos sitä on tullakseen, Lehtinen sanoo. Kotiavaus sujui Kouvoilta kaikin puolin hyvin, kun kentällä tuli voitto Tampereen Pyrinnöstä ja yleisömäärä rikkoi tuhannen rajan. Tarkalleen katsojia oli 1 023. Uuteen kauteen on hyvä lähteä, kun viime tilikausi nousi lopulta noin 50 000 euroa plussalle. Ne pudotuspelit, jotka pelattiin jäähallissa, vetivät paikalle keskimäärin yli 3 000 katsojaa. Runkosarjan katsojakeskiarvo oli 1 214, mikä oli Korisliigassa toiseksi paras. Seuran budjetti on tälle kaudelle kasvanut hieman. — Kevät helpotti sitä tilannetta ilman muuta, mutta isompi asia on se, että meillä on nyt kaksi liigajoukkuetta. Naistenkin joukkueessa on nyt kolme amerikkalaispelaajaa, joten siihen on satsattu aika paljon enemmän, Lehtinen sanoo. Lue koko uutinen:

