Kouvolan Sanomat: Kuorsaus on yleinen vaiva — älä anna uniongelmien paisua Kuorsaus on yleinen vaiva, josta ainakin valtaosa ihmisiä kärsii ajoittain. Kuorsaaminen johtuu hengitysteiden ahtautumisesta nenän tai nielun alueella. Yleisin syy siihen on ylipaino. Usein pelkkä elintapojen tarkistaminen voi auttaa kuorsaukseen. — Liikunnan lisääminen ja ruokavalion parantaminen on tärkeää, sanoo tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Painonpudotuksen lisäksi kuorsausta voidaan hoitaa myös esimerkiksi suuhun laitettavalla kuorsauskiskolla. Sen teho perustuu siihen, että se avaa hengitysteitä. Joskus myös esimerkiksi leikkauksella voidaan tehdä nenänielun anatomiaa avarammaksi. Apteekeissa on myynnissä esimerkiksi kuorsaamista estäviä suihkeita, mutta niiden tehosta kiistellään. Jos kuorsaaminen on säännöllistä tai yöuni ei tunnu virkistävän, on syytä hakeutua lääkäriin. — Jos vieressänukkuja on havainnut, että puolisolla on hengityskatkoksia, tulee ilman muuta hakea hoitoa, sanoo Partonen. On tärkeää tutkia, ettei uniongelmien taustalla ole uniapnea, jonka yksi tyypillisimmistä oireista kuorsaus on. Uniapnealla tarkoitetaan unenaikaista hengityshäiriötä. Siinä ihminen kärsii yön aikana toistuvista hengityskatkoksista, mistä aiheutuu havahtumisia ja rikkonaista yöunta. Hengityskatkosten lisäksi tyypillisiä oireita ovat päiväväsymys, keskittymiskyvyn puute ja äänekäs kuorsaus. Uniapnea ja kakkostyypin diabetes ovat sydänsairauksien merkittäviä riskitekijöitä. Monesti ne ovat samalla henkilöllä. Usein ihmiset tottuvat huonoon elämänlaatuun. — Syntyy hurjia ongelmia, kun ihmiset luulevat, että massiivinen väsymys on normaalia, sanoo dosentti ja korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Henri Tuomilehto Oivauni Uniklinikalta. Se ei ole, ja pitkään jatkuneen väsymykseen syy tulee aina selvittää. Onko sinulla uniongelmia? Onko fysiologiset syyt suljettu pois? Lue tästä 5 vinkkiä laadukkaampaan uneen! 1. Arvosta unta. Terve elämä muodostuu ravinnon ja liikunnan lisäksi myös unesta. ”Se kuka nukkuu huonosti, myös tietää sen.” 2. Ennaltaehkäise uniongelmat jo etukäteen ja nuku enemmän. ”Lisää tunnilla unen määrää kahden viikon ajan, ja huomaat, oletko nukkunut aiemmin liian vähän.” 3. Säännönmukaista arjen unirytmi. ”Univajetta ei korjata viikonloppuisin, vaan nimenomaan arkena.” 4. Ole rehellinen itsellesi. ”Älä selittele. Stressi on seuraus, ei syy. Jos stressaava asia on korjattavissa, korjaa se.” 5. Luovu ilta-somettamisesta. ”Rauhoita ilta, ja päästä palautuminen käyntiin. Kännykkä ei saisi olla käden jatke.” Neuvot antoi unilääkäri Henri Tuomilehto. Lue koko uutinen:

