Kouvolan Sanomat: Ohikiitävä pakkomielle Matkustajajuna kiitää unelmakotilähiöiden läpi antaen matkustajilleen hetkellisen näkymän elämistä, jotka vaikuttavat täydellisiltä. Kauniit pihat ja kuvankauniit maalaisromanttiset rakennukset viestittävät ohikiitäville työmatkalaisille lupauksia paremmasta elämästä.Yhden junavuoron ikkunasta maisemaa seuraa Rachel (Emily Blunt), jonka oma unelma Kotilieden kuvaamasta elämästä on jo pirstoutunut. Rachel sumentaa pahaa oloaan vodkalla. Hän valitettavasti todistaa jotakin, joka tempaa naisen tokkuraiseen painajaiseen.Näennäisesti täydellisen pariskunnan naisen katoaminen laukaisee ketjureaktion. Rachel löytää itsensä keskeltä tutkimuksia, koska liitokset tämän omaan menneisyyteen ovat liian ilmeisiä. Sekavat muistot ja traumat vyöryvät aaltoina. Poliisitutkijoiden on vaikea uskoa punottavaa juoppoa.Nainen junassa pyrkii tavoittamaan Gone Girl -elokuvan hittiin johtaneita ominaisuuksia. Valitettavasti vaikuttava tekijäjoukko kompuroi aihepiirinsä kanssa, luoden hieman noloja jännitteitä. Seksikkyys ja vaara valuvat kuin sade hanhen selästä, ja hahmot ovat hieman väärin roolitettuja, joten näiden puolesta jännittää melko vähän. | Timo Alho Lue koko uutinen:

