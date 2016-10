Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pikadeitille työnantajien kanssa Kouvolan Ohjaamossa Joukko työnantajia odottaa Kouvolan Ohjaamossa tänään torstaina 15—29-vuotiaita nuoria. Työnhaun speed datessa työnantaja ja nuori kohtaavat 15 minuutin ajan. Jos pikatreffeillä syntyvä tunne on molemminpuolinen, nuorella on mahdollisuus päästä suoraan töihin. Työnhaun pikatreffejä järjestetään Ohjaamossa kerran kuukaudessa yhteistyössä TE-toimiston, Duunista toimeen -hankkeen ja Kouvolan kaupungin yrityskoordinaattoreiden kanssa. Lokakuun treffeillä ovat paikalla Kahviputiikki Papulaari, Kauppahuone Dolgoruki ja Pasastar Oy. Yrityksillä on avoinna muun muassa kahvilatyöntekijän paikkoja sekä myynti- ja asiakaspalvelutyötä telemarkkinointi- ja suoramyyntialalla. Mukana on myös Kymenlaakson Aivovammayhdistys, joka etsii vapaaehtoistyöntekijää vetämään Kouvolassa kokoontuvaa toimintaryhmää. Tapahtuman aluksi työnantajat esittelevät avoimena olevia työpaikkojaan. Nuoret voivat varata vartin mittaisia työhaastatteluja niille työnantajille, joiden paikkoja haluavat hakea. Myös muita työpaikkoja on tarjolla. Tilaisuudessa kerrotaan niistä lisää ja annetaan vinkkejä hakuun. Päivän aikana on tarjolla tietoa myös niille, joita kiinnostaa ulkomailla asuminen ja työskentely. Yhä useampi työnantaja arvostaa jossakin muussa Euroopan maassa hankittua työkokemusta ja siitä koituvia hyötyjä. EURES-asiantuntija Helena Sommarberg on Ohjaamossa kertomassa, miten EURES toimii ja voi auttaa. Lue koko uutinen:

