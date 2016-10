Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pohjoiskarjalaista miestä vastaan nostettiin syytteet kolmen kaverinsa hukuttamisesta — sivulliset kuulivat äänekästä metelöintiä ja veden loiskintaa Kavereidensa hukuttamisesta epäiltyä pohjoiskarjalaista miestä vastaan on nostettu syytteet kolmesta taposta ja viidestä tapon yrityksestä sekä törkeästä alkoholirikoksesta, parituksesta ja pahoinpitelystä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Polvijärven ja Liperin alueella sekä osin Kontiolahdessa ja Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa. Vuonna 1965 syntyneen miehen epäillään tappaneen hukuttamalla kolme ihmistä vuosina 2007—2014. Poliisin esitutkinnan mukaan myös useita muita henkilöitä oli vaarassa hukkua. Poliisi epäili myös tohmajärveläistä naista osallisuudesta yhteen tappoon vuonna 2010. Syyttäjä päätti olla nostamatta naista vastaan syytettä näytön puuttumisen vuoksi. Kihlakunnansyyttäjä Hannu Tiittasen päätöksestä käy ilmi, että vuoden 2010 tapauksessa tapposyytteet saanut mies, tohmajärveläisnainen ja kaksi muuta miestä olivat olleet yhdessä kesämökillä. Nainen kertoi menneensä nukkumaan veneeseen yhden miehen kanssa. Hän heräsi toisen miehen huutoon ja havaitsi kolmannen miehen hukkuneena matalassa rantavedessä. Syyttäjä pitää todennäköisenä, että mies joutui henkirikoksen uhriksi. Esitutkinnassa todistajina kuultujen ulkopuolisten henkilöiden mukaan tapahtumapaikalta oli kuulunut äänekästä metelöintiä ja veden loiskintaa mahdollisen henkirikoksen aikaan aamuyöllä. Äänistä yksi kuului naiselle ja muut miehille. Syyttäjän mukaan tohmajärveläisnainen oli omien sanojensa mukaan tuohon aikaan nukkumassa. Syyttäjän mielestä näyttö viittaa siihen, että nainen on ollut ainakin näkemässä, mitä hukkuneelle miehelle tapahtui. Näytön perusteella ei kuitenkaan ole todennäköisiä syitä epäillä, että nainen olisi osallistunut henkirikokseen. Myös neljäs vuoden 2010 hukkumistapauksen aikaan paikalla ollut mies on kuollut myöhemmin. Oikeudenkäynti alkanee Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa marraskuun loppupuolella. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

