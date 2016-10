Uutinen

Kouvolan Sanomat: Postimerkin päivää vietetään huomenna myös Kouvolassa — kaupunki saa omakuvapostimerkkiin vaakunan Perjantaina 7. lokakuuta vietetään valtakunnallisesti postimerkin omaa nimikkopäivää. Tapahtumassa on mukana kaikkiaan 45 postin myymälää. Kouvolassa päivää vietetään Kauppamiehenkadulla. Paikallismerkkisarjan tiimoilta postimerkkeihin tulee vaakunat. 72 eri kuntavaakunaa pääsee postimerkkiin. Kouvolakin saa oman vaakunamerkin. Myös postimerkin päivän erikoisleima on käytössä. Erikoisleiman on suunnitellut Jukka Talari. Leimassa on tyhjä vaakunakilpi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/06/Postimerkin%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20huomenna%20my%C3%B6s%20Kouvolassa%20%E2%80%94%20kaupunki%20saa%20omakuvapostimerkkiin%20vaakunan/2016521342881/4