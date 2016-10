Uutinen

Kouvolan Sanomat: Turvakotien tilalle kehitetty avopalveluita Kun Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys perustettiin vuonna 1946 oli yksin äidiksi tuleminen häpeällistä ja aviottomasta suhteesta syntyneen lapsen elämä turvatonta. Vuosikymmenten ajan tarvittiin ensikoteja, joihin yksinäiset äidit pääsivät turvaan ennen ja jälkeen synnytyksen. Edelleen Suomessa toimii yksitoista ensikotia. Kymenlaaksossa toimii ensikodin sijasta Kotkan Aittiskoti, josta vaikeassa elämäntilanteessa olevat pienten lasten vanhemmat saavat tukea kolmena päivänä viikossa. Turvakoteja on perustettu perheväkivallan uhreille. Kouvolassa parisen vuotta toiminut turvakoti lopetettiin vuoden 2015 kesällä, kun se jäi ilman valtion rahoitusta. Kymenlaakson ainoa turvakoti Villa Jensen toimii Kotkassa, josta myös Kouvola ostaa palveluita. Sen ylläpitäjä ei ole ensi- ja turvakotiyhdistys vaan Kotkan kaupunki. Ensi- ja turvakotiyhdistys palvelee lapsiperheitä monenlaisin avopalveluin. Sekä Kouvolassa että Kotkassa toimii esimerkiksi Pysäkki, josta saavat apua ja tukea lähisuhdeväkivallan kokijat ja myös tekijät. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Vaittinen sanoo, että perhe- tai lähisuhdeväkivalta ei aina ole niin mustavalkoista, että heti tiedetään, kumpi on kokija ja kumpi tekijä. — Apua tarvitsevat kaikki osapuolet. Yhdistyksen uusi asiakaskunta on maahanmuuttajaäidit, joista monet toivovat synnytykseen tukihenkilöä. Tässä toiminnassa ensi- ja turvakotiyhdistyksellä on mukana vapaaehtoisia. Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen toiminnanjohtaja on vaihtumassa. Uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Tiina Palviainen. Yhdistyksellä on Kymenlaaksossa 25 vakituista työntekijää ja 140 vapaaehtoista. Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistyksen perustamisesta tuli torstaina kuluneeksi 70 vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/06/Turvakotien%20tilalle%20kehitetty%20avopalveluita/2016221344639/4