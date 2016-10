Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tyylipuhdas Woody Allen Woody Allenin ura on jakaantunut selkeisiin kausiin. Tällä vuosituhannella ohjaaja koki aallonpohjansa Dreamworksille tehdyillä, lähes slapstickmaisilla komedioilla, tehdäkseen vain ylistetyn paluun vakavimmilla teoksilla kuten Match Point.Nyt Allen on mielenkiintoisessa kohdassa uraansa. Tämän elokuvat ovat taloudellisesti kannattavampia kuin koskaan, koska Allen on ymmärtänyt, mitä yleisö tältä odottaa.Ohjaaja on alkanut tehdä pastisseja omista tuotoksistaan. Hänellä on runsaasti materiaalia, minkä päälle vetää uutta verhoilua. Samalla kun ohjaaja matkustaa Café Society -elokuvalla Hollywoodin kultakaudelle, hän siirtyy digitaalikuvauksen ja internet-palvelu Amazonille tehdyn televisiosarjan myötä uuteen kauteen portfoliossaan.Tarjolla ei ole mitään omaperäistä, vaan sen sijaan vankka tuote joka kulkee ja hengittää Woody Allen -elokuvien välittömästi tunnistettavaan tyyliin. Tällä kertaa ohjaajan alter egona toimii Jesse Eisenbergin, joka on taas kerran yhtä epätoivoisen romanttinen kuin neuroottinen ja sanavalmis.Luvassa on sotkuinen rakkaustarina, josta voi lukea kaikuja Allenin omasta elämästä ja siihen liittyvistä kohuista. Teksti on päällystetty paksulti viittauksilla 1930 -luvun amerikkalaisiin elokuviin.Bronxista kotoisin oleva Bobby (Eisenberg) haaveilee Hollywood-urasta setänsä Phil Sternin (Steve Carrel) alaisuudesta. Bobby rakastuu nopeasti Sternin toimistossa työskentelevään Vonnieen (Kristen Stewart). Bobby oppii luotsimaan nimekkäiden ja vaikutusvaltaisten keskellä. Taito on hyödyllinen, kun hän siirtyy yöklubibisnekseen gansteri-setänsä Benin (Corey Stoll) kanssa. Vanha suola janottaa, vaikka elämä ottaa harppauksia.Mainiot näyttelijät puhaltavat karikatyyrisiin hahmoihinsa eloa ja dialogi kukkii huumoria. Elokuva ihastelee jo kadonnutta tähtikaupungin loistoa ja romantisoi arkkityyppejä. Audiovisuaalinen tyyli tempaa mukaansa, mutta tarinan kaari on vain kohtalaisen tyydyttävä.Café Society keskittyy kuvaamaan sitä, kuinka katkeransuloista on tavata oikea ihminen väärään aikaan. | Timo Alho Lue koko uutinen:

