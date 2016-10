Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vanhempainliitto: Perinteisille vanhempainilloille vaihtoehtoja Perinteinen vanhempainilta, jossa opettaja puhuu ja vanhemmat kuuntelevat ei välttämättä ole enää paras mahdollinen vaihtoehto. Tätä mieltä on Kouvolassa keskiviikkona vieraillut Suomen vanhempainliiton erityisasiantuntija Tuija Metso. Vanhempainilta voi Metson mukaan olla tapahtuma, jossa tutustutaan toisiin ja mietitään yhdessä miten vanhemmat voisivat olla mukana tukemassa luokan tai koulun hyvinvointia. Tällä hetkellä yhteistyö toimii useimmiten hyvin yksittäisen oppilaan kohdalla, mutta luokan ja koulun tasolla on kehitettävää. — On kouluja, joissa kotien ja koulun yhteistyö on erittäin toimivaa ja sujuvaa. Joissakin taas toiminta on perinteisempää, Metso sanoo. Suomen vanhempainliiton teemana on tänä syksynä uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmassa kodin ja koulun yhteistyö korostuu entisestään ja vanhempien osallistumisen merkitys vahvistuu. — Koulujen vanhempainilloissa on tärkeää avata uutta opetussuunnitelmaa ja sitä, miten esimerkiksi oppilaan arviointi muuttuu ja miten opetussuunnitelma vaikuttaa kotitehtäviin. Lue koko uutinen:

