Kouvolan Sanomat: Kamppailu koulun puolesta jatkuu Anjalassa Anjalan alakoululaisten vanhemmat taistelevat jälleen koulunsa puolesta. Vanhemmat ovat keränneet noin 800 nimeä adressiin koulun säilyttämiseksi. Adressiin kerättiin nimiä jo aiemmin keväällä kouluverkkouudistuksen ollessa ajankohtainen. — Oli kyse sitten korjatusta, uudesta tai vaikka parakkikoulusta, haluamme vain opetustoiminnan säilyvän täällä, Anjala elää -yhdistyksen Jenni Reiman kertoo. Tällä hetkellä lapset opiskelevat väistötiloissa Anjalankosken lukiossa Inkeroisissa. Anjalan koulu asetettiin keväällä käyttökieltoon. — Inkeroisten koulu ei ole ollenkaan sopiva paikka tälle porukalle. Tilat ovat liian ahtaat koulun lähes 170 oppilaalle. Lisäksi haluaisimme uuden tutkimuksen Anjalan koulun sisäilmaongelmasta, että onko koko koulu tosiaan käyttökelvoton. Inkeroisten yhteiskouluun on kaavailtu laajennusta, jotta Anjalan ja Inkeroisten koululaiset mahtuisivat samoihin tiloihin. Reimanin mukaan Anjalan koululaisten vanhemmat eivät ajatukselle lämpene. — Haluamme samalla pitää Anjalan elinvoimaisena ja säilyttää lähipalvelut kylällä. Koulu on kuin koko kylän sydän, joka palvelee kaikkia anjalalaisia. Lasten- ja nuorten lautakunta päättää kouluasiasta kokouksessaan 19. lokakuuta. Anjalan vanhempien on tarkoitus saapua Kouvolaan banderollien kanssa ja luovuttaa nimilistan ennen kokousta. Lue koko uutinen:

