Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoolle uusi maalivahti ulkomailta — joukkuetta saatetaan vahvistaa muutenkin Kouvolan KooKoo etsii kiivaasti uutta maalivahtia saksalaisen Niklas Treutlen tilalle. Katseet on nyt vahvasti suunnattu Pohjois-Amerikan suuntaan ja mitä todennäköisimmin Kouvolaan saapuva maalivahti on ulkomaalainen. KooKoon urheilujohtajan Jarno Kultasen mukaan maalivahteja on kyllä tarjolla runsaasti, mutta suomalaiset liigatason veskarit ovat vähissä. — Uskon että meillä on uusi maalivahti Kouvolassa viimeistään ensi viikolla, ehkä jo tällä viikolla. Meillä ei ole missään nimessä aikaa odottaa marraskuun alun maajoukkuetaukoon asti. Kultasen mukaan KooKoolla on olemassa jo jonkinlainen top-3-lista tarjolla olevista torjujista. — Todennäköisesti maalivahti on ulkomaalainen. Hyviä suomalaisiakin löytyy, mutta ne mahdollisuudet ovat meille aivan liian pitkässä kuusessa, muotoilee Kultanen. KooKoon ja Treutlen sopimus purettiin kolmen viikon try-out-jakson jälkeen viime sunnuntaina. Saksalaisvahti ei täyttänyt KooKoon odotuksia. — Tilanne katsottiin kyllä ihan kalkkiviivoille asti. Suoritus ei vain ollut tarvittavan hyvä, Kultanen perustelee. Tämän viikon vieraspeleissä KooKoon maalia varjelee Samu Perhonen ja A-juniori-ikäinen Tomi Rautio on mukana kakkosmiehenä. KooKoo joutui maalivahtiongelmiin Juha Järvenpään loukkaannuttua jo elokuussa harjoitusottelussa. Järvenpään on arvioitu palaavan kaukaloon vasta helmi-maaliskuussa. Urheilujohtaja Kultanen ei sulje pois mahdollisuutta, että joukkuetta vahvistettaisiin muidenkin pelipaikkojen osalta lähiaikoina. — Maalivahdin löytäminen on nyt se ykkösprioriteetti, mutta pidämme muutenkin tällä hetkellä silmät ja korvat auki. Päätöksiä tehdään sitten mahdollisuuksien mukaan. Kultasella on oma näkemys siitä, mikä KooKoon alkukauden peleissä on tökkinyt. — Ei oltu valmiita kun sarja alkoi. Tuntuu että muutamalla pelaajalla on viime kauden jäljitä massu vähän liian täynnä, eikä nälkää oikein riitä. Ongelmat ovat Kultasen mukaan näkyneet pahiten puolustuksessa ja viisikkopelin tiiviydessä. — Tuntuu että rouva Fortunakin on vähän kääntänyt meille selkäänsä. Mutta jos teet asioita huonosti, niin se vaikuttaa kaikkeen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/07/KooKoolle%20uusi%20maalivahti%20ulkomailta%20%E2%80%94%20joukkuetta%20saatetaan%20vahvistaa%20muutenkin/2016221344169/4