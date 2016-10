Uutinen

Kouvolan Sanomat: Luomutuotteiden myynti kasvanut 12 prosenttia — suosituimpia ovat maitotuotteet, kananmunat ja hedelmät Suomen luomumarkkinoiden kasvu on lähtenyt erittäin vahvaan nousuun. Vuoden aikana luomun myynti vähittäiskaupassa lisääntyi 12 prosenttia, mikä on huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Eniten kasvoi luomuhedelmien ja -vihannesten myynti. Pro Luomu arvioi, että luomutuotteita myytiin vähittäiskaupoissa noin 250 miljoonalla eurolla aikavälillä 1.7.2015—30.6.2016. Vastaavalla ajanjaksolla päivittäistavaroiden myynti lisääntyi vain 0,3 prosenttia. Vahvan kasvun myötä luomun markkinaosuus on noussut 1,9 prosenttiin. Pro Luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila on tyytyväinen markkinoiden kehitykseen. Vielä vuosi sitten luomun myynti oli vain reilun prosentin nousussa. — Kasvun taustalla on kaksi asiaa: Yhtäältä kuluttajien kasvanut kiinnostus sitä kohtaan, miten ruoantuotanto vaikuttaa ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointiin, ja toisaalta hyvät ja kohtuuhintaiset luomutuotteet, Kottila sanoo tiedotteessa. Eri luomutuoteryhmistä on vuoden aikana lisääntynyt erityisesti juustojen, hedelmien ja vihannesten, tuoreen lihan, ruokaöljyjen, lastenruuan, kahvien, pakasteiden ja mehujen myynti. Sen sijaan luomulihavalmisteiden, -oluiden, -jogurttien ja -leivän myynti on vähentynyt. Luomumarkkinoiden suurin tuoteryhmä on edelleen maito, kun eri maitolaadut lasketaan yhteen. Maidon osuus kaikesta luomumyynnistä on noin 13 prosenttia. Toiseksi suurin luomumyynnin tuoteryhmä on hedelmät ja kolmanneksi suurin vihannekset. Luomun markkinaosuus on korkein kasviöljyissä (20 prosenttia) ja kananmunissa (13 prosenttia). Hiutaleissa ja suurimoissa sekä lastenruoissa luomun osuus on lähellä 10 prosenttia. Kottila huomauttaa, että luomu-uutuuksia tarvittaisiin etenkin lihavalmisteisiin ja leipiin. — Yksikin hyvä uutuus voi nostaa koko tuoteryhmän luomumyyntiä. Hyviä esimerkkejä ovat Jymy-jäätelö ja Gouda-juusto. Suomen luomumarkkinoiden kehitystä kuvaavat luvut julkistettiin torstaina 6.10. Luomuelintarvikepäivässä Helsingissä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/07/Luomutuotteiden%20myynti%20kasvanut%2012%20prosenttia%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89suosituimpia%20ovat%20maitotuotteet%2C%20kananmunat%20ja%20hedelm%C3%A4t/2016221348341/4