Kouvolan Sanomat: Mikael Gabriel nuorisotyön viikon pääesiintyjänä Kouvolassa Ensi viikolla 10.—16. lokakuuta Kouvolassa vietetään valtakunnallista nuorisotyön viikkoa teemalla #Hupparikansan puolella. Haastekampanjan teemana ovat yhdenvertaisuus ja syrjinnän vastustaminen. Viikon avajaistilaisuus on maanantaina kello 10—11.30 Kouvolan asemalla. Avaajana on oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Mukana on muun muassa Kouvojen pelaaja Ville Kaunisto haastamassa haluamiaan tahoja kampanjaan. Päätapahtuma on perjantain Huppari-Miitti Kuntotalolla kello 18—21. Pääesiintyjänä on räppäri Mikael Gabriel, jonka keikka alkaa kello 19.30. Muita esiintyjiä ovat laulava vapaaottelija Suvi Salmimies ja personal trainer Elmeri Rantalainen, joka esittää akrobaattishown. Tapahtuma on ilmainen, päihteetön ja tarkoitettu yli 12-vuotiaille. Koko viikon ohjelma Nuorten Kouvola -sivulla Lue koko uutinen:

