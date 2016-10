Uutinen

Kouvolan Sanomat: MyPa-talon ja Myllykosken seuratalon pelastaja valittiin Vuoden mylsäläiseksi Vuoden mylsäläisenä on tänä vuonna palkittu Juha Jokimies. Kyseessä on Myllykosken paikallisperinteitä ja -kulttuuria ylläpitävän Myllykoski-klubin eli Mylsä-lupin vuotuinen huomionosoitus. Jokimiehen yritys Riverman Invest osti hiljattain Myllykosken seuratalon ja MyPa-talon. Valinta oli yksimielinen, kertoo Mylsä-lupin Heikki Kupari. Jokimies on myllykoskelaislähtöinen yrittäjä, jonka Virossa toimiva yritys valmistaa työmaaparakkeja. Seurataloon ja MyPa-taloon on nyt suunnitteilla monenlaista toimintaa. Ensimmäinen varma kiinnitys oli Reuna-kustantamo, joka muuttaa seurataloon ensi vuonna. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/10/07/MyPa-talon%20ja%20Myllykosken%20seuratalon%20pelastaja%20valittiin%20Vuoden%20myls%C3%A4l%C3%A4iseksi/2016221349527/4